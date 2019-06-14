شكرا لقرائتكم ترحيب عراقي بزيارة البابا فرانسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 20:07
رحب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بمبادرة بابا الفاتيكان فرانسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل، مستذكراً لقائه مع قداسته ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.
ووفقاً لبيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرئيس صالح استقبل في قصر السلام في بغداد اليوم الخميس، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو".
واشار صالح خلال الاستقبال الى ان "هذه الزيارة للبابا فرانسيس تكتسب اهمية تاريخية للشعب العراقي باطيافه عامة وللمسيحيين خاصة"، مؤكداً "أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم ابناء أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته".
من جانبه أعرب الكاردينال ساكو عن "تقديره وتثمينه لدور الرئيس العراقي في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب لتمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد".
واوضح البيان انه تم خلال اللقاء "بحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان في العراق، فضلاً عن الاوضاع في سهل نينوى واهمية تحقيق الاستقرار فيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين".
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