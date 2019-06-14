شكرا لقرائتكم مصر تستضيف جيوش افريقية للتدريب على مكافحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 21:24

انطلقت أمس فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء والذي يستمر حتى 20 حزيران (يونيو) الجاري في قاعدة محمد نجيب العسكرية.



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ويشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضي.

وقال الجيش المصري في بيان إن التدريب بدأ بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض.

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التي تتعرض لها دول القارة .

يأتي التدريب في إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مصر بدعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.