شكرا لقرائتكم الحريري في مؤتمر رؤساء محاكم الدول الفرنكوفونية: لعدم التدخل السياسي في النظام القضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 20:06

شدد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على "ضرورة ألا يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي"، مؤكدا ان "قوة لبنان هي في قدرته على حماية كل الطوائف من خلال الدستور".



وقال الحريري خلال حضوره جانبا من اعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية، عن موضوع "نشر اجتهاد المحاكم العليا في زمن الانترنت"، الذي عقد برعايته في السرايا الكبيرة: "انا سعيد بأن لبنان أحد الاعضاء الفرنكوفونيين والذي كان يؤمن جدا بالفرنكوفونية وانا كذلك، واعتقد ان هناك الكثير من الأمور التي علينا العمل والقيام بها سويا. والمواضيع التي تبحثونها مهمة جدا بالنسبة للبنان والعالم خصوصا مع الإنفتاح الحاصل عبر الإنترنت، وكل ما يحصل عبر المعلوماتية. الجميع لديه اولاد وعائلات، ونريد ان يكون اولادنا وعائلاتنا مثقفين على غرار ما تعلمنا وايضا بشكل افضل. ولكن المشكلة اليوم ان الإنترنت يتم استخدامه باساليب مختلفة تماما خصوصا بالنسبة الى المتطرفين الذين يتكاثرون في كل العالم، واذا تمكنت الدول الفرنكوفونية من ايجاد حل لهذه المسألة فقد نستطيع ان نتفاعل باتجاه هذه المشكلة".

واشار الحريري الى أن "الموضوع الثاني فهو التدخل السياسي في النظام القضائي، وبالنسبة لي لا يجب ان يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي ابدا وهذه مشكلة يواجهها العالم العربي ودول اخرى تعاني من ذلك، وفي نهاية المطاف نحن كمسؤولين سياسيين علينا ان نؤمن العدالة الحقيقية لشعبنا ولأولادنا وللمستقبل. واتمنى النجاح في كل ما تقومون به، وانتم مرحب بكم دوما في لبنان ويمكن هذه المرة الأولى التي يأتي البعض منكم في لبنان، وآمل ان تكتشفوا لبنان كما هو، هذا البلد الذي يتمتع بالحضارات ويضم 19 طائفة تعيش مع بعضها بعضا بطريقة جيدة، واعتقد ان قوتنا في لبنان هي قدرتنا على حماية كل الطوائف من خلال دستورنا وهذا ليس موجودا في العالم العربي، ولدينا قانون يحمي هذا الموضوع، ليس هناك من اقليات. جميعنا اقليات وكلنا لبنانيون اعتقد انه بامكان لبنان ان يكون رسالة وهو كذلك وعلينا الإستفادة من ذلك".