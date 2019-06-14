شكرا لقرائتكم بومبيو: أميركا تؤكد أن إيران نفّذت الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأمم المتحدة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 14 يونيو 2019 - اخر تحديث في 14 يونيو 2019 / 01:53

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الخميس): "إن الولايات المتحدة على ثقة تامة بأن إيران وحدها القادرة على تنفيذ مثل هذه الهجمات كالتي حدثت اليوم لناقلتي النفط في الخليج، وإن التقييم الأميركي لما هو متوافر من معلومات عسكرية واستخباراتية يؤكد ذلك".



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وأضاف بومبيو في تصريح للصحافيين في وزارة الخارجية الأميركية، أن التهديدات المستمرة لإيران وأذرعها في المنطقة واستهدافها المصالح الأميركية وحلفاء أميركا في المنطقة متكرر، وهذه الحادثة هي الأخيرة في سلسلة من الهجمات، من بينها استهداف خط أنابيب في المملكة العربية السعودية ، واستهداف مطار أبها الدولي قبل يومين.

وأبان أن إيران تريد رفع العقوبات القصوى عليها، ولكن لا يوجد ما يبرّر استهداف خطوط الملاحة الدولية، مشيراً إلى توجيهه الفوري للقائم بالأعمال في بعثة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، لمناقشة تبعات هذه الحادثة فوراً مع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "إن إيران اليوم سخرت من الجهود الديبلوماسية اليابانية برفضها الحوار، بل تمادت واستهدفت ناقلة يابانية في الخليج".

واختتم وزير الخارجية الأميركي بالقول: "إن إيران تحاول جاهدة التأثير على تدفق وانسياب إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز والتأثير على الأسعار العالمية".