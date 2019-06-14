شكرا لقرائتكم نتانياهو: اسرائيل لن تسمح لـ "أعدائها" بإنشاء قواعد عسكرية بجوارها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:41

شدد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو على أن تل ابيب تعمل في شكل ممنهج من أجل عدم السماح لـ "أعدائها" في إنشاء قواعد عسكرية بجوارها، وذلك بعد ساعات قليلة من هجوم جديد شنه الطيران الإسرائيلي على مواقع في جنوب سورية.



وقال نتنياهو مساء أمس الأربعاء: "سلسلة الاختبارات التي نتعامل معها لا تتوقف. نرد بحزم وبقوة على كل اعتداء يشن علينا، ولكن لا نعمل بعد شنه فقط بل نجرد العدو من قدراته القتالية قبل أن يتمكن من شن هذا الاعتداء علينا".

وأضاف نتانياهو: "نعمل في شكل ممنهج ومتسق من أجل منع أعدائنا من إقامة قواعد هجومية ضدنا في المنطقة القريبة منا"، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لمكتبه.

وسبق لرئيس الوزراء الاسرائيلي أن صرح مرارا بأن الدولة العبرية لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سورية.