شكرا لقرائتكم العراق: نقف ضد أي اعتداء ونرفض التصعيد في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 23:26

دان العراق الهجومين اللذين استهدفا مطار أبها الدولي وناقلتي النفط في بحر عمان، رافضاً التصعيد الذي تشهده المنطقة.



وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي اليوم (الخميس)، بوقوف العراق ضد أي اعتداء، ورفضه التصعيد في المنطقة، ودعواته إلى حل الأزمات بالطرق السلمية.

وأفادت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي اليوم (الخميس)، بوقوف العراق ضد أي اعتداء، ورفضه التصعيد في المنطقة، ودعواته إلى حل الأزمات بالطرق السلمية.

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