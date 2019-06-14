شكرا لقرائتكم عون يؤكد رفض لبـنان اي محاولة للتوطين ويدعو بريطانيا وفرنسا للمساعدة بإعادة النازحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 20:05

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بريطانيا الى "المساعدة على عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعدما اصبح القسم الاكبر منها آمنا، مقدرا للمملكة المتحدة مساعيها في مجال الانماء ومشاركتها في مؤتمر "سيدر" الذي سيبدأ لبنان بتطبيق مقرراته بعد اقرار الموازنة".



مواقف عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم (الخميس) في قصر بعبدا، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وسفير بريطانيا في لبنان ​كريس رامبلينغ​، لأميرة صوفي ايلين جونز-رايز زوجة اصغر ابناء الملكة اليزابيت الثانية الامير ادوارد ايرل اوف ويسيكس يرافقها وزير الدولة البريطاني اللورد أحمد أوف ويمبلدون مع وفد. وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة حيث اكد الوفد على دعم المملكة المتحدة المستمر للبنان حكومة وجيشا.

وبعدما رحب عون بالاميرة صوفي في القصر الجمهوري وحملها تحياته الى الملكة البريطانية اليزابيت الثانية، قال: "اود أن اثني على علاقات الصداقة التي تجمعنا ببريطانيا التي تقدم لنا مساعدات في مجال التدريب للجيش واقامة ابراج مراقبة على حدودنا. ان علاقاتنا ببلادكم قديمة، وهي علاقات صداقة وتعاون في مجالات مختلفة .ونحن نقدر مساعيكم لمساعدة لبنان وخصوصا في مجال الانماء، ومشاركتكم في مؤتمر "سيدر" الذي سنبدأ بتطبيق مقرراته بعد اقرار الموازنة".

اضاف: "ان مواقف لبنان واضحة من مواضيع العنف والارهاب الذي حاربه عسكريا بكل تصميم في الشمال وعلى الحدود الشرقية. نحن ضد الارهاب وضد العنف في شكل عام، ونحب السلام ونسعى دائما الى تغليب الحوار، ومن هنا كانت مبادرتنا التي تقدمنا بها الى الامم المتحدة من اجل انشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" وذلك لتعزيز الحوار بين الاديان والحضارات والاثنيات من اجل تحقيق السلام بين البشر"، لافتا الى فشل المؤسسات الدولية التي تنص شرعتها على تحقيق السلام في تحقيق مبتغاها، لانه "فقط بالثقافة والحوار بين الشعوب يتوطد السلام في العالم".

ولفت الى النموذج الذي يشكله لبنان في العالم للحياة المشتركة بين مكوناته وذلك لتميزه بالتعايش بسلام بين مختلف طوائفه الاسلامية والمسيحية في ظل نظامه القائم لادارة البلاد والتعاطي السياسي بين هذه المكونات. وقال: "إن من هاجر من اللبنانيين الى مختلف دول العالم عاش مع مواطني تلك البلدان على تنوع مذاهبهم وطوائفهم بسلام وتمكن من الاندماج في تلك المجتمعات وتعلم لغاتها ما اكسبه تجربة خاصة لفهم المجتمعات البشرية على تنوعها، فبات يشكل نموذجا للاكاديمية التي نعمل على تأسيسها".

وتطرق رئيس الجمهورية الى مسألة النزوح السوري، فتمنى ان "تساعد بريطانيا لبنان الى جانب غيرها من الدول كي يتمكن من مواجهة اعبائها بعدما بلغ عدد النازحين المليون ونصف المليون"، واصفا هذه الاعباء "بالضخمة نسبة لحجم لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين ونصف وتعجز عن تحملها العديد من الدول".

الأميرة صوفي: بريطانيا مسرورة جداً بدعمها للجيش

وتحدثت الاميرة صوفي وقالت: "يسرني كثيرا ان اكون هنا وان امثل ملكة بلادي، خصوصا انه مضى اكثر من 30 سنة منذ ان قام احد اعضاء العائلة المالكة بزيارة بلدكم. استنادا لما رأيته حتى الآن يجب ان اعود قريبا لزيارة لبنان مجددا. وفي خلال الساعات الماضية ركزنا عملنا على بعض المسائل الثنائية، ونظرنا في كيفية تأمين المساعدة والدعم بطريقة فاعلة من اجل منع العنف ودعم المجتمع المدني. ان الحكومة البريطانية مسرورة جداً بالدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، واود أن اقدم تعزيتي بالجنود الذين سقطوا اخيرا في الشمال".

اضافت: "اننا فخورون كدولة لاننا حاولنا مساعدتكم في مساعيكم وما تقومون به. انتم مثال رائع للعالم ما يترجم سعيكم لانشاء اكاديمية الحوار التي نعتبرها مثالا آخرا على كيفية عملكم مع كافة الاديان وكيفية تعايش الاديان المختلفة بصورة طبيعية"، متمنية النجاح للاكاديمية التي اعربت عن اعتقادها ان تأثيرها سيكون على مستوى العالم ككل".

ويمبلدون: نركّز على دعم لبنان

أما اللورد ويمبلدون فقال: "ان الهدف من هذه الزيارة هو التشديد على قوة العلاقة بين بلدينا. لقد اطلعنا حتى الآن على بعض المشاريع الممتازة، ونتطلع الى رؤية المزيد من المشاريع خلال الايام المقبلة. واود ان اؤكد تركيزنا على دعم لبنان في مجال الامن والاستقرار والازدهار خلال السنوات المقبلة".

واوضح انه ضمن مهماته دورين اضطلع بهما: "الاول هو انني ممثل وزير الخارجية من اجل الوقاية من العنف الجنسي، والثاني هو انني الموفد الشخصي له من اجل حرية المعتقد والرأي. واليوم اتطلع الى مقابلة ممثلين عن مختلف الطوائف اللبنانية لأرى كيف تمكن لبنان في هذا المحيط المليء بالتحديات من الحفاظ على تمثيل مختلف الطوائف والمعتقدات وتطوير هذا التمثيل".

اضاف: "هناك المسائل والتحديات المرتبطة بالتطرف والتي تهدد الاديان وتسيء تمثيلها في كافة انحاء العالم، لارتكاب اسوأ انواع الجرائم باسم الدين. لذا نحن نقف الى جانب لبنان لمواجهة هذا التحدي. كما نقدر له استضافته العدد الكبير من النازحين، فكل دين يعلم الانسانية وسهل جدا ان نتحدث عن هذه الانسانية الا ان اظهارها هو تحد كبير وقد قام لبنان بذلك بجدارة"، مؤكداً "الوقوف الى جانب لبنان في العمل الذي يقوم به من اجل دعم النازحين السوريين"، وقال: "نواصل دعمنا لمبادرات المجتمع المدني اللبناني ولتعزيز التطور والانماء والازدهار ضمن المجتمعات المحلية. ونحن نشاطركم هدفكم ورؤيتكم لاننا نريد ان نرى النازحين يعودون الى بلدهم حين يستتب الامن والسلام والاستقرار عبر الحدود، وسنواصل العمل معكم من اجل هذا الهدف النهائي".

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موسولييه

لى ذلك، عرض عون سبل التعاون اللبناني- الفرنسي مع رئيس مجلس مقاطعة الالب-الكوت دازور الفرنسية الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من مجلس المقاطعة، رافقهم السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه.

واعرب موسولييه عن سعادته لوجوده في بيروت للبحث في التعاون بين المقاطعة التي يرأسها والمؤسسات والهيئات اللبنانية في مجالات التربية والبيئة والطب والنشاطات الثقافية، لافتا الى ان الشؤون البلدية هي ايضا من المواضيع التي تحظى باهتمام المقاطعة. وركّزعلى تعاون البلديات في الدول الواقعة على حوض البحر المتوسط، واهمية المشاريع المشتركة بينها لاسيما في مجال البيئة.

عون لموسولييه: متمسكون بتطبيق القرار 1701

وشكر عون "الاهتمام الذي يلقاه لبنان لدى المسؤولين الفرنسيين سواء على مستوى الدولة ككل، او المقاطعات والبلديات من خلال التعاون الثنائي، معتبرا ان كل تعاون يساهم في تجذير علاقات الصداقة التي تربط لبنان وفرنسا. وشرح للوزير السابق موسولييه، وهو عضو في البرلمان الاوروبي، موقف لبنان من التطورات في المنطقة وملف النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلادهم والحديث المتجدد عن توطين الفلسطينيين، معلنا "رفض لبنان لاي خطوة من هذا القبيل"، ومشددا على "حق العودة وعلى ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وحول تعثر اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لفت عون الى انه "لا يجوز انتظار الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يطول، وبالتالي على الدول التجاوب مع رغبة لبنان في عودة هؤلاء النازحين". وجدد "تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 شاكرا المشاركة الفرنسية في القوات الدولية العاملة في الجنوب " يونيفيل".

واكد موسولييه وقوف بلاده الى جانب لبنان، انطلاقا من الصداقة اللبنانية-الفرنسية والشراكة الدائمة من اجل تعزيز الاستقرار فيه وتفعيل اقتصاده، معربا عن سعادته بالمشاركة بالاحتفالات التي ستقام خلال العام 2020 لمناسبة مئوية الاعلان عن دولة لبنان الكبير.

...وبري يلتقي الوفدين الفرنسي والبريطاني

والتقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري موسولييه، والسفير فوشيه، ودار الحديث حول الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين . ثم استقبل الاميرة صوفي والوفد المرافق والسفير رامبلنغ ، وكانت جولة افق حول العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا والوضع الراهن .

كما التقى المجموعة الاميركية لدعم لبنان "اميركان تاسك فورس" برئاسة ادوارد غبريال.

واكد الوفد "اهمية التفاعل بين البرلمان اللبناني والكونغرس الاميركي"، وابدى "استعداده لمزيد من الجهد لدعم لبنان وقضاياه" .

...وعند الحريري

وفي السرايا الكبيرة التقى رئيس الحكومة سعد الحريري الأميرة صوفي والوفد المرافق، وجرى تبادل وجهات النظر حول مجمل الاوضاع في لبنان وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.