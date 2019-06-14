شكرا لقرائتكم دريان: الإعتداء على بلاد الحرمين الشريفين إجرام موصوف السنيورة: الاعمال الاجرامية تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 23:00

تواصلت ردود الفعل اللبنانية المستنكرة والمنددة بالعدوان الذي استهدف مطار أبها في المملكة العربية السعودية. ووصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان العدوان بـ"الإجرام الموصوف الذي يخرق كل المواثيق والأعراف الدولية". واكد "ان الاعتداءات المتكررة على بلاد الحرمين الشريفين يشكل تهديدا خطيرا على المنطقة العربية وخصوصا الخليج العربي"، مشددا على "ان امن السعودية هو من امن كل البلاد العربية والإسلامية واي اعتداء عليها هو اعتداء صارخ على الشعب العربي والإسلامي".



ودعا المفتي دريان الى "الوقوف لجانب مملكة الخير والتضامن معها في إجراءاتها ودعمها لمواجهة كل من يحاول ان يعبث بأمنها واستقرارها".

من جهته أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره "الشديد للعدوان الآثم والخطير الذي تعرض له مطار أبها المدني أمس في المملكة العربية السعودية، والذي ارتكبته الميليشيات الحوثية في اليمن". واعتبر في بيان أن "هذه الاعمال الاجرامية التي تحمل بصمات الحرس الثوري الإيراني تدخل المنطقة العربية في أتون مدمر لا يمكن لأحد التنبؤ بما قد يحمله من مخاطر هائلة على المنطقة برمتها، نتيجة احتدام الصراعات التي تفتعلها وتتسبب بها إيران بإصرارها على الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم التزام القوانين والأعراف الدولية التي تحكم علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقات الدول المجاورة بعضها بعضا لجهة الاحترام المتبادل والتعاون في ما بينها لخدمة المصالح الدائمة لشعوبها".

وأضاف: "إن إسرائيل ستكون الرابح الأكبر من هذه الحروب، لكونها تؤدي في واقع الامر إلى تشتيت وهدر جهود وطاقات جميع العرب والمسلمين وتفرق صفوفهم".

وأعرب السنيورة في الوقت عينه عن استنكاره "للاعتداءات التي حصلت صباح اليوم، واستهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان"، محذرا من "النتائج الخطيرة التي يحملها معه هذا التهديد الفاضح للملاحة الدولية في المنطقة، ومما يفتح الابواب على أكبر وأخطر الازمات والتوترات في العالم".

وقال: "إن إيران بدعمها المستنكر والمرفوض والمدان للعدوان الحوثي في اليمن على المملكة العربية السعودية، إنما تعمل من أجل إحكام السيطرة على منطقة الخليج العربي ودوله، وهذا لن يتحقق، ولن تجلب تلك الممارسات العدوانية إلا الخراب والدمار لجميع المنطقة وشعوبها وبداية لإيران وشعبها".

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ودعا إيران إلى "تحكيم العقل والحكمة والتبصر في ما تقوم به، والحرص بالتالي على المصالح الدائمة لشعوب المنطقة، ولاسيما أن الشعوب العربية تكن كل الاحترام والتقدير للشعب الإيراني الصديق والتزامها عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وهي تأمل أن تبادلها إيران المعاملة نفسها والمقدار نفسه".

...ويستذكر النائب عيدو: ننتظر أحكام المحكمة الدولية

وفي مجال آخر استذكر الرئيس السنيورة "الشهيد (النائب) وليد عيدو ونجله خالد اللذين استشهدا نتيجة التفجير الذي مارسته قوى التسلط والارهاب ضد ثورة الارز ورموزها". وقال في بيان، في الذكرى الثانية عشرة لاغتيالهما: "في هذه المناسبة الأليمة، نستذكر الضحايا البريئة التي سقطت ليحيا لبنان، وننتظر بفارغ الصبر أحكام المحكمة الخاصة بلبنان من اجل وضع الامور في نصابها، لينتهي معها إمكان ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة، ومنهم الشهيد عيدو والقضية التي استشهد ورفاقه من اجلها"، مؤكدا أن "قضية لبنان السيد الحر المستقل ودولته المدنية التي تبسط سلطتها الكاملة على جميع مرافقها وأراضيها لا تزال هي قضيتنا في لبنان، وبالتالي لن تخبو او تفتر او تضعف".

الحريري: كان صوتا للحق والعدالة والوطن

الى ذلك توالت التغريدات في ذكرى مرور 12 عاما على اغتيال النائب عيدو ونجله، فقال رئيس الحكومة سعد الحريري عبر موقع "تويتر": كان صوتا للحق والعدالة والوطن، اسكتته يد الاجرام فخسرت صديقا وزميلا وركنا من أركان المستقبل. رحم الله الشهيدين ابا خالد وخالد، وكل شهدائنا الأبرار".

بدوره غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي بالقول: "اليوم الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد النائب وليد عيدو وابنه خالد. لقد إغتيل كبار من الرجال لأنهم وقفوا رافضين خطف لبنان ودولته من قبل التحالف الإيراني السوري الذي نستمر بمواجهته. دماؤك ودماء إبنك الشهيد أمانة غالية. سنقاوم هذا الإحتلال ولا بد سينهزم. مستمرون".

كذلك غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، بالقول: "تبقى يا أبا خالد رمزا وقيمة وعلما في سجل الشهداء المدافعين عن دولة الحق والعدالة، دولة الحرية والسيادة. ضحيت من أجلنا ومن أجل رفيق الحريري ونحن على دروب الوفاء لك ولشهادتك مستمرون. وليد عيدو لك في عليائك كل الرحمة والسلام والمحبة".