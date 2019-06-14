شكرا لقرائتكم بريطانيا: جونسون يتصدر الدورة الأولى من التصويت لخلافة ماي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:41

تصدّر وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون نتائج الدورة الأولى من تصويت النواب المحافظين ضمن عملية اختيار زعيم لحزبهم، متقدماً بفارق كبير على 6 مرشحين آخرين لا يزالون في السباق بعد استبعاد ثلاثة.



وقال الناطق باسم جونسون، الذي حصل على 114 صوتاً من النواب المحافظين من أصل 313: "نحن مسرورون بطبيعة الحال من النتائج لكن يبقى هناك طريق طويل قبل الفوز في السباق". وحل بعد جونسون، وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت بـ43 صوتاً، تلاه وزير البيئة مايكل غوف بـ37 صوتاً، ثم وزير "بريكزيت" السابق دومينيك راب بـ27 صوتاً، ثم وزير الداخلية ساجد جاويد بـ23 صوتاً، تلاه وزير الصحة مات هانكوك بـ20 صوتاً، ثم وزير التنمية الدولية الحالي روري ستيوارت بـ19 صوتاً.

في المقابل، فشل ثلاثة مرشحين في الحصول على 17 صوتاً وهو عدد أصوات ضروري للانتقال إلى الدورة الثانية. وخرجت من السباق الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان اندريا ليدسوم بعد حصولها على 11 صوتاً فقط، ووزير الدولة السابق لشؤون الهجرة مارك هاربر الذي حصل على 10 أصوات، ووزيرة العمل السابقة ايستير ماكفي التي حصلت على 9 أصوات.

وستُجرى عملية التصويت المقبلة لاستكمال استبعاد المرشحين يوم الثلثاء المقبل، إذ إن هذه العملية تحصل على مرحلتين، في الأولى يصوّت النواب المحافظون البالغ عددهم 313 في سلسلة عمليات تصويت بالاقتراع السري تسمح باستبعاد المرشحين واحداً تلو الآخر، إلى أن يبقى منهم اثنان. وعندها يكون على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 160 ألفاً، التصويت للمرشحين الاثنين النهائيين بحلول أواخر تموز (يوليو) المقبل.

وقال روري ستيوارت الذي شغل منصب نائب الحاكم في الائتلاف الذي حكم العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 إن "النتائج ستكون متقاربة أكثر في الدورة المقبلة".

Advertisements

وسيصبح الفائز رئيساً للوزراء، وهو منصب يتولاه زعيم الحزب الذي يملك أكثرية برلمانية كافية للحكم. ولم يكن يوماً جونسون (54 سنة)، وزير الخارجية السابق في حكومة تيريزا ماي وصانع انتصار "بريكزيت" في استفتاء عام 2016، قريباً إلى هذا الحدّ من تسلّم رئاسة الحكومة البريطانية، وهو هدف يسعى هذا النائب الطموح إلى تحقيقه منذ سنوات عدة، إن لم يكن منذ طفولته.

ويستخدم جونسون ورقة أنه منقذ "بريكزيت" بعد فشل ماي في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأُرغمت رئيسة الوزراء التي ستبقى في مهامها إلى حين تعيين خلف لها، على أن ترجىء إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) موعد "بريكزيت" الذي كان مقرراً في الأصل في 29 آذار (مارس) الماضي، بعدما رفض البرلمان 3 مرات اتفاق الخروج الذي توصّلت إليه مع المفوضية الأوروبية.

وأكد جونسون أنه في حال أصبح رئيساً للوزراء، سيُخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول، في حال تمّت إعادة التفاوض بشأن الاتفاق أم لا. إلا أنه خفّف من حدة موقفه أمس الأربعاء لدى إطلاق حملته، قائلاً إنه سيلجأ إلى الخروج من دون اتفاق "كإجراء أخير".

وقال: "لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بهذا الشكل، لكن سيكون أمراً مسؤولاً الاستعداد بتصميم لهذا السيناريو الذي يثير خصوصاً قلق الأوساط الاقتصادية".

وحّذر جونسون من أنه سيرفض أن تدفع المملكة المتحدة فاتورة "بريكزيت"، التي تُقدّر الحكومة قيمتها بين 40 و45 بليون يورو، إلى حين موافقة الاتحاد الأوروبي على شروط أفضل للانسحاب. ويثير هذا التهديد غضب الجانب الأوروبي، إذ إن بروكسيل ذكّرت أمس الأربعاء بأن على لندن الوفاء بالتزاماتها المالية في حال حصول "بريكزيت من دون اتفاق"، وهو أحد "الشروط المسبقة" لإعادة فتح المفاوضات بشأن معاهدة تجارية مستقبلية.

ويحظى جونسون بشعبية كبيرة لدى الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ، على رغم أن زملاءه النواب المحافظين يلومونه على زلاته. واعتذر المرشح أمس الأربعاء، لأنه بدا هجومياً، مؤكداً أنه "سيواصل التحدث بأكبر قدر ممكن من الصراحة".