شكرا لقرائتكم خبيران: بصمات إيران واضحة في الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عُمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – منى المنجومي | منذ 8 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 21:57

اعتبر خبيران، أن الاعتداء على ناقلتي نفط في خليج عُمان صباح اليوم (الخميس)، استهداف لأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، خصوصاً أن الحادثة وقعت في المياه الدولية، مشيرين في حديثهما لـ"الحياة"، إلى أن إيران هي الدولة المستفيدة من هذا الهجوم.



وسجل خليج عُمان اليوم الحادثة الثانية في الاعتداء على السفن وناقلات النفط، بعد الاعتداء على أربع سفن خلال شهر أيار (مايو) الماضي، أمام شواطئ الفجيرة في الإمارات.

وقال المحلل السياسي الدكتور أحمد الانصاري: "إن المستفيد من تلك الحوادث التي تحدث في خليج عُمان هي إيران، التي تعمل على تهديد جميع دول المنطقة من خلال الأعمال الإرهابية باستهداف السفن وناقلات النفط بعد تطبيق عقوبات اقتصادية في حقها، لذا فمن المتوقع أن تتوالى الضغوط الدولية على طهران، لاسيما الاقتصادية".

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واستبعد الأنصادري، أن يكون هنالك رداً عسكرياً على إيران في الوقت الراهن، وقال: "في حال كان هنالك رداً عسكرياً فسيكون قوياً وحاسماً، وإيران منذ فرض عقوبات اقتصادية عليها تعمل على استفزاز دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات، وتهدف من عملياتها الإرهابية الى سحب دول المنطقة لحرب عسكرية، لاسيما الرياض وأبوظبي، حيث أن العمليات الإرهابية تستهدف أمن السعودية في المقام الأول، من خلال تفجير سفن سعودية في الشهر الماضي، إضافة إلى استهدافها أنابيب نفط وسط السعودية، كما استُهدف مطار أبها من خلال أذرعها في المنطقة، واليوم تستهدف ناقلتي نفط، إحداهما محملة من ميناء الجبيل شرق المملكة".

وأضاف: "ردة الفعل عالمياً كانت قوية ضد إيران، بعد استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان اليوم، لاسيما من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون هنالك رود أفعال على هذه الهجمات من بقية دول العالم ومجلس الأمن".

وتابع الأنصاري قائلاً: "من المتوقع أن يكون هنالك رداً من الولايات المتحدة الأميركية ضد المتسبب في الحادثة، وجميع أصابع الاتهام تتجه إلى إيران، باعتبارها المستفيد الوحيد من تلك الهجمات"، مشيراً إلى تاريخ طهران في استهداف الملاحة البحرية الدولية في ثمانينات العقد الماضي أثناء الحرب العراقية - الإيرانية.

بدوره، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إلى أن الحوادث الإرهابية التي تستهدف الناقلات النفطية سيكون لها آثار سلبية على القطاع النفطي، ومن المتوقع أن تتسبب في ارتفاع أسعار النفط وأسعار الشحن والتأمين على السفن، الأمر الذي سيشكل عبئاً على الدول المنتجة للنفط الواقعة في الخليج العربي، وتحديداً دول الخليج العربي".