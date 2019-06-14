شكرا لقرائتكم اسرائيل تقصف قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:40

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعاً عسكرياً لحركة "حماس" في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار (مايو).



وقال الجيش في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف "البنية التحتية تحت الارض" في الموقع جنوب قطاع غزة.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار (مايو) الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني الخميس إن الطيران الإسرائيلي "شن غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وفي خان يونس (في جنوب القطاع) ولم نبلغ عن إصابات".

ومساء الأربعاء أعلنت إسرائيل إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه اسرائيل.

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وقالت الهيئة الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الاراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان: "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية، اتخذ قرار باغلاق المنطقة البحرية مساء اليوم (الأربعاء) في غزة حتى اشعار آخر".

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت في سبعة حرائق يوم الثلثاء وحده.

وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة الثلثاء أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش "أبلغتنا سلطات الاحتلال في شكل رسمي بإغلاق البحر في شكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق بالونات (حارقة) من غزة باتجاه مستوطنات الحدود المحاذية لقطاع غزة".

وتفرض اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ اكثر من عشرة اعوام.

ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحرياً. ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.