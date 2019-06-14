شكرا لقرائتكم السيسي يؤكد دعم الجيش الليبي للقضاء على الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 19:39

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بدعم الجيش الوطني الليبي للقضاء على الإرهاب.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي، التقى أمس في قصر الاتحادية، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وأكد السيسي موقف مصر الثابت، الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، مؤكداً دعم الشرعية الفعلية الليبية المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.