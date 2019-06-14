البخاري يؤكد أن لبنان سيبقى في قلب السعوديين وشقير يشدّد على تضامنه الكامل مع المملكة

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 20:00

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري ان "المملكة تمد يدها للجميع من أجل ترسيخ الاستقرار في هذا البلد الشقيق"، مشددا على "ان لبنان سيبقى في قلب السعوديين".



إستقبل وزير الاتصالات محمد شقير، اليوم (الخميس)، السفير البخاري يرافقه مروان الصالح، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. إستقبل وزير الاتصالات محمد شقير، اليوم (الخميس)، السفير البخاري يرافقه مروان الصالح، وبحث معه في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. بداية رحب الوزير شقير بالسفير البخاري، منوها "بمحبته واخلاصه ودوره المميز والجهود التي يبذلها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين". Advertisements وأكد شقير ان "مسيرة التعاون مستمرة مع المملكة العربية السعودية، التي لطالما كانت تقف على الدوام الى جانب لبنان في السراء والضراء وساهمت وتساهم الى حد بعيد في استقرار بلدنا وتقدمه وازدهاره". وإذ دان بشدة الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المملكة، أكد "وقوف لبنان الى جانبها وتضامنه الكامل معها"، متمنيا للمملكة "دوام الاستقرار والازدهار". أما السفير البخاري، فقد عبر عن "تقديره "للدور المميز الذي يلعبه الوزير شقير على مختلف المستويات، لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان والسعودية". وفي نهاية اللقاء، قدم السفير السعودي الى الوزير شقير درعا تقديرية على الجهود التي بذلها في "سبيل توطيد العلاقات الأخوية بين لبنان والسعودية".



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