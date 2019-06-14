التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط خمس طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي

وقال العقيد الركن تركي المالكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط".

وأضاف المالكي أن حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية.

كانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت اليوم الجمعة، شن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.