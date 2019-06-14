حسابات النجوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شارك الفنان أحمد الجسمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع «إنستجرام» نجاح مسلسل الطواش، وحصوله على المركز الأول في أكثر من فئة ضمن استطلاع دار ”الخليج 365” السنوي، ونشر صورة عبر خاصية ستوري من الاستطلاع في صفحته معلقاً عليها «كل الشكر والتقدير لأحبتي ومتابعيّ».

* لاقت تغريدة نشرها الكاتب الغنائي بهاء الدين محمد، إعجاب العديد من الفنانين ومتابعيه عبر حسابه بموقع «تويتر»، هاجم من خلالها بعض الدخلاء على الشعر والغناء في الوطن العربي، وقال فيها «شعراء بيكتبوا السين صاد والذال زين وملحنين كتير أخرهم يعزفوا في أتوبيس رحلة ومطربين ومطربات لا صوت ولا شكل وهما دول 90% من أهل الفن مع الأسف بس الحياة مستمرة رغم كل التشوهات والزحام العنيف، رحلة البحث عن الشهرة والمال»

* نال الإعلان الرسمي لفيلم «كينج سايز» للفنان الكوميدي محمد هنيدي، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك، إعجاب أكثر من مليون شخص في أقل من 24 ساعة من نشره عبر موقع اليوتيوب، ونشر هنيدي مقطعاً من الإعلان عبر حسابه أيضاً بموقع «إنستجرام» وطلب من جمهوره ومتابعيه معرفة رأيهم فيه.

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* شارك المطرب حاتم العراقي جمهوره ومتابعيه عبر صفحته بموقع «إنستجرام» بصور جديدة أثناء جلسة تصوير غلاف ألبومه المقبل المقرر طرحه قريباً وعلق عليه «انتظروا ألبوماً قوياً قريباً»

* انتهى المطرب المصري مصطفى قمر من تسجيل أغنيات ألبومه المقبل الذي لم يتحدد اسمه حتى الآن، ونشر عبر صفحته بموقع «إنستجرام» صورة من داخل أحد استوديوهات التسجيل في مصر معلقاً عليها «الجلسات النهائية للألبوم وكل شوية حاسمعكوا حاجة، سعيد جداً، وواثق في الله بالنجاح، ألبوم قوي بإذن الله».

* طرح الفنان الشاب حمد الشحي أغنية جديدة عبر صفحته بموقع «إنستجرام» ونالت إعجاب الكثير من متابعيه، الأغنية من كلمات الشاعرة فاطمة بدر، وألحان عياد، توزيع محمد سلطان، جيتارات المصري روكت.

* شارك المخرج العراقي ياسر الياسري جمهوره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي الملصق الدعائي لفيلمه «شباب شياب» وعلق عليه «الحمد لله وفي خطوة جديدة لفيلم شباب شياب وابتداءً من اليوم، تنطلق عروض الفيلم في سينمات الولايات المتحدة الأمريكية».