قوى الشر تستهدف ناقلات النفط تتعرض لثاني هجوم إرهابي خلال شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدفت قوى الشر ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، أمس الخميس، بما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن، وهو ثاني هجوم إرهابي تتعرض له ناقلات النفط خلال شهر، بعد استهداف أربع ناقلات في 12 مايو/أيار أمام سواحل الإمارات. وسارعت مجموعة من دول العالم إلى التعبير عن رفضها للهجوم. وقالت واشنطن إنها تتابع الموقف، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان. وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير، وإن بوسعه ربط حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان بهجوم آخر نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية العام الماضي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية. ودانت مصر أي أعمال تهدد سلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج

مؤكدة أنها تتابع، بقلق، الحادث الذي وقع لناقلتين في خليج عمان. وفي مجلس الأمن، الذي قرر عقد جلسة طارئة، دعا أمين عام الجامعة العربية أحمد أبوالغيط المجلس إلى التحرك سريعاً ضد أطراف تحاول إشعال المنطقة. ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن الدولة لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى» كما تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي. وبينما طلبت بريطانيا التحقيق، محذرة من تعرض إمدادات النفط للتهديد، دعت فرنسا إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر واحترام حرية الملاحة.

تعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، أمس الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

وبدأ الأمر، صباح أمس، عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي «الحذر الشديد»، وذكرت المجموعة أنها تجري تحقيقاً في الأمر، وفق ما أوردت «أسوشيتد برس». وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بوقوع الهجوم، الذي وقع على بعد 14 ميلاً بحرياً عن إيران.

قال الأسطول الأمريكي الخامس إنه تلقى نداءي استغاثة في خليج عُمان، مؤكداً أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة، وتقدم المساعدة. ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن مسؤولين في البحرية الأمريكية قولهم إن ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار نتيجة «هجوم محتمل»، وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: «تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان»، يأتي ذلك فيما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما بعد، عن مسؤول بميناء إيراني، نفيه لأنباء غرق ناقلة بعد تعرضها لهجوم.

ومع مرور الوقت، اتضح مزيد من التفاصيل، إذ تبين أن الأمر يتعلق بحادث طال ناقلتين ترفع إحداهما علم جزر مارشال واسمها «فرونت ألتير»، فيما الناقلة الثانية اسمها «كوكوكا كاريدجس» وترفع علم بنما.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «تريد ويندز» المعنية بالشحن، أن طوربيداً أصاب الناقلة «فرونت ألتير» المملوكة لشركة «فرونت لاين» النرويجية، وفي وقت لاحق قالت الشركة إن النيران اشتعلت في الناقلة. وأفادت السلطات البحرية النرويجية بأن ناقلة نفط نرويجية تعرضت لهجوم في خليج عُمان ووقوع 3 انفجارات على متنها. وذكرت «رويترز» نقلاً عن مصادر ملاحية أنه تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن، فيما أوضحت صحيفة «نرويجية» أنه تم إنقاذ طاقم «فرونت ألتير» المكون من 23 بحاراً.

وقال مسؤول كبير في شركة «سي.بي.سي» الحكومية التايوانية لتكرير النفط، إن ناقلة تستأجرها الشركة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم. وقال وو آي-فانج، رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة، كانت الناقلة «فرونت ألتير» تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما «أصابها طوربيد فيما يبدو» عند الظهر تقريباً، بتوقيت تايوان، وأكد أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وقالت الشركة المالكة ل«فرونت ألتير» إن الناقلة تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات. يأتي ذلك فيما قال وزير التجارة الياباني: «تلقيت تقريراً عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز». فيما أكدت شركة «كوكوكا سانجيو» اليابانية للشحن تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم في خليج عمان، وأن الناقلة التي تعرضت لهجوم كانت تحمل مواد كيماوية، كما نقلت «رويترز» عن مسؤول القول إن «كوكوكا كاريدجس» كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة محملة بشحنة ميثانول، وأن شحنة الميثانول في الناقلة سليمة.

وأكد مدير شركة «كوكوكا»، يوتاكا كاتادا، في مؤتمر صحفي تعرض إحدى ناقلات الشركة لهجوم قرب مضيق هرمز. وأضاف كاتادا أن الشركة تلقت نبأ الهجوم على الناقلة التي كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول، لأول مرة في نحو الساعة الرابعة صباحاً، بتوقيت «جرينتش»، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم.

وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير. من جانبها، نقلت وكالة «الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء»، عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحاراً من ناقلتي النفط المعطوبتين في خليج عمان. وأضافت الوكالة أنه تم نقل البحارة إلى مرفأ «جاسك» الإيراني، حيث أصيب أحدهما في الهجوم. وأعلن مصدر مطلع في ميناء «جاسك» عن جنسيات البحارة الذين كانوا على ناقلة «فرونت ألتير» وهم 11 من الجنسية الروسية، و 11 من الجنسية الفلبينية، وواحد من جورجيا، وجميعهم سالمون.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية داخل مياه بحر عُمان، وأنه قد تم طلب المساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني. وقد أعلنت الأنباء التكميلية أن هاتين الناقلتين كانتا من الناقلات العملاقة التي كانت تحمل النفط الخام من الخليج العربي، كما أعلنت مصادر محلية باكستانية عن سماعها دوي الانفجارات. (وكالات)