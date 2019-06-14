فوضى بكبسة زر

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ابن الديرة

هل وسائل التواصل الاجتماعي خارج السيطرة؟ لا بأس في طرح سؤال صادم كهذا نحو لفت الانتباه، انتباه المؤسسة الرسمية والمجتمع إلى ظاهرة الانفلات أو الفلتان في وسائل التواصل، حيث كل إنسان حر في كتابة ونشر وتداول ما يريد، وفي أحيان كثيرة، خارج الحكمة والعقل. الحسابات الموزونة الموازنة أقل من الحسابات المتهورة تحت شعارات فارغة كالجرأة والشجاعة وعدم الخوف، وفي النهاية مخالفات قانونية وجرائم إلكترونية وإساءات بالجملة وشتائم بغير حساب، فما أسهل ما يكبس المرء زراً ليقول كل شيء، موجهاً كلامه إلى الملايين، مختبئاً وراء اسم حقيقي أو مستعار، وذاهباً في الغي والبغي كل مذهب، فهل يعقل، وإلى متى؟

ليس المراد البكاء أو التباكي، وإنما وضع حلول لهذه المشكلة المؤرقة بحق، والمزعج حقاً أن كل ما يرتكب في وسائل التقنية الحديثة إنما يرتكب باسمك أيتها الحرية، وأنت حق مطلق، فكيف تحقق أن يراد بك كل هذا الباطل؟ الموضوع ببساطة له مرجعياته الأخلاقية والقانونية، فكل خروج عن النص مرفوض ولا يجوز، ولا حرية بلا حدود، ولا حرية خارج المسؤولية وإلا تحولت إلى مسافات شاسعة من الفوضى والكآبة.

تتفاقم المشكلة في حالة الطوارئ والأزمات، وما حدث في مدرسة جيمس ويلنجتون في دبي مثال قريب شاهد. لقد أسهمت رسائل أولياء الأمور والقريبون من أجواء المدرسة في خلق حالة من الرعب لم يسلم منها أحد على امتداد أرض الإمارات الغالية، والأمر السلبي نفسه كلما أطلق أحدهم ما شاء من أكاذيب وإشاعات.

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بين هذا وذاك، فما أسهل القذف «والتحقير» في وسائل التواصل وكأن هذه هواية هؤلاء، وكأنه العلم يكرس لخدمة الجهل. بين هذا وذاك ما أسهل عدم الاكتراث والمبالاة.

لا يطرح الموضوع نحو تقييد حريات الأشخاص، بل على النقيض، فالمطلوب المزيد من الحرية، لكن هذا الذي يحدث أمر آخر ولا علاقة له أبداً بالحرية قيمة ومفهوماً وتطبيقاً، فهل فقدنا السيطرة على العالم الافتراضي؟ صفة الافتراض هنا مخادعة. ليس واقعاً افتراضياً كما يدعون، وإنما هو واقع مواز ومتزامن، وإنما هو واقع سليل واقع، والمفترض تفعيل مختلف التشريعات والقوانين المتعلقة به.

والرسالة اثنتان: إلى المؤسسة الوطنية المعنية بوجوب الرصد والمتابعة والمساءلة، وإلى المجتمع، إلى كل فرد فيه، بوجوب الوعي والحذر وفرز الصالح من الطالح. هذا هو الوعي المفترض في مجتمع التنمية والتسامح والتعايش.

يبقى أن على متضرري وضحايا «التواصل» عدم السكوت، والإبلاغ الفوري عن كل إساءة أو مخالفة قانونية. لقد انتبهت دولة الإمارات إلى أهمية التقنية الجديدة فوضعت التشريعات الملائمة التي من شأنها الوقاية ثم الردع والعقاب، لكن التفعيل يتطلب الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات، نحو تطويق هذا الخراب وتلك الفوضى الممكنة بكبسة زر، كبسة زر فقط من محبط أو متهور أو طائش.

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