الإرهاب البحري.. تاريخ طويل وازدهار في غياب الموقف الدولي الموحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيامين زرزور

تعيد الاعتداءات التي تعرضت لها السفن والناقلات في خليج عُمان، أمس، وقبل أسابيع قليلة، إلى الأذهان حاجة العالم إلى اتخاذ موقف موحد ضد هذا النوع من الأنشطة العدوانية، للحفاظ على سلامة خطوط التجارة والشحن العالمية، وحماية الاقتصاد العالمي الذي يعاني من نمو هشّ وتهديدات ركود، من التعرض لمزيد من الضغوط الناتجة عن تعطل حركة الملاحة البحرية العالمية. وقد كانت الاعتداءات البحرية بصورها النمطية أكبر تهديد لسفن التجارة العالمية، إلاّ أنها لم تتمكن من وقف تطورها، لأن مواجهتها تبنت استراتيجيات قامت على المتابعة المستمرة وتطوير وسائل التصدي بشكل مستمر، لكن النمط الجديد من القرصنة الذي ترعاه «دولة» وتتطور أسلحته لتشمل الطوربيدات السريعة والمتفجرات شديدة الفاعلية، بات يشكل خطراً أكبر، خاصة مع انتشار قرصنة الفضاء الشبكي وتعريضها أنظمة الملاحة التقنية للخطر.

جاءت أحدث موجة من الهجمات على خطوط إمدادات النفط العالمية خلال الأسابيع الماضية، لتسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها الاعتداءات على حركة الملاحة البحرية، وخاصة طرق إمداد النفط التي تمثل شرايين الاقتصاد العالمي. فقد أدت الهجمات على أربع سفن تجارية، اثنتان منها ناقلات نفط سعودية، في خليج عُمان قبالة ساحل الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 12 مايو الماضي، إلى زيادة التوترات في الشرق الأوسط، وتسليط الأضواء من جديد على مضيق هرمز، أهم طريق عبور للنفط في العالم، وأمن الإمدادات. وفي 14 مايو، شنت طائرات من دون طيار(مسيَّرة) مزودة بمتفجرات هجمات ضد منشأتي نفط سعوديتين. وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية عن الهجمات. وقال بيان رسمي من الرياض إنه لم تحدث أضرار جسيمة، ولكن تم إيقاف الضخ عبر خط أنابيب للنفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

ووقعت الهجمات على ناقلات النفط بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من الفجيرة، إحدى أكبر محطات تزويد السفن بالوقود في العالم، والتي أصبحت محطة مهمة لتصدير النفط الإماراتي. وكرر المسؤولون الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة التهديد بإغلاق المضيق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن نيتها دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر بإلغاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بمواصلة استيراد النفط الإيراني.

هذه التطورات أثارت موجة صعود في سوق النفط. في حين ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، كان رد الفعل، حتى الآن، ضعيفًا لأنه لا يبدو أن هناك تهديدًا مباشرًا للإمدادات. إن فقدان النفط الإيراني الخام منذ أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات في الثاني من مايو الماضي قد تم تسعيره في سوق النفط. ومع ذلك، فإن الاختفاء المحتمل لحوالي مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني، والانخفاض المستمر في إنتاج فنزويلا، وغيرها من تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية، كلها عوامل تجعل السوق التي تعاني من ضغوط غير قادرة على تحمل أي خسائر إضافية.

حرب الناقلات

ربما يعيدنا المشهد الحالي إلى بداية شرارة الصراع في مياه الخليج العربي، في ثمانينات القرن الماضي إبان الحرب العراقية الإيرانية، ففي الفترة 1984- 1988 حين هاجمت إيران والعراق الموانئ النفطية لكل منهما في الخليج وضربتا وأغرقتا 250 ناقلة نفط عملاقة، وذلك في خضم حرب بينهما استمرت ثماني سنوات وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضراراً بالغة باقتصاد البلدين.

وبينما كانت الحرب مستعرة بين إيران والعراق، ظل دور الفاعلين الدوليين هامشياً إلى حدود 1986، حين شرعت إيران في استهداف ناقلات النفط الكويتية، فطلبت الكويت حماية أمريكية، تردَّدت واشنطن أولاً في تقديمها، ثم قررت نشر سفن حربية في الخليج لمرافقة الناقلات الكويتية. وذلك في وقت تبادلت فيه بغداد وطهران مهاجمة السفن المحملة بالنفط لحرمان بعضهما بعضاً من عائدات النفط.

وفي مايو عام 1987، بينما كانت الفرقاطة الأمريكية «ستارك» تبحر بهدوء في مياه الخليج العربي، انفجرت فجأة جراء صاروخ أطلقته طائرة مقاتلة تابعة للجيش العراقي ظناً منها أن الفرقاطة هي للجيش الإيراني، وقُتل عدد من طاقم السفينة وأصيب كثيرون آخرون. ليبدأ مع ذلك الحدث أحد أكثر النزاعات الغامضة في التاريخ الأمريكي، والذي أطلق عليه «حرب الناقلات».

وقعت «حرب الناقلات» في ذروة الحرب الكبرى بين إيران والعراق، خلال السنوات الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان. فمع تراجع حدة الحرب، قرر القائد الأعلى للثورة الإيرانية، الخمينى، آنذاك، إغلاق الخليج العربي في وجه السفن المحملة بالنفط العراقي. وهددت إيران بأنها لن تترك طرق الملاحة آمنة في الخليج، إذا ما بقي الطريق إلى مينائها النفطي في جزيرة «خرج» مهدداً، وشهد ربيع عام 1984 مهاجمة السفن الكويتية والسعودية. ففي 13- 14 مايو من العام نفسه قصفت الناقلتان الكويتيتان (أم القصبة) و(بحرة)، وفي 16 مايو، قُصفت الناقلة السعودية (مفخرة ينبع) في ميناء «راس تنورة» السعودي. وبعدها طلب الكويتيون المساعدة من الغرب، وبالفعل أرسلت الولايات المتحدة أسطولاً إلى الخليج، وتم رفع العلم الأمريكي فوق الناقلات التجارية الكويتية.

القرصنة البحرية

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بلغت حوادث القرصنة البحرية المعاصرة ذروتها في عام 2010، حيث تم الإبلاغ عن 445 حادثًا. ومن أكثر المناطق التي من المرجح أن تتعرض للتهديد من هجمات القراصنة إندونيسيا والفلبين ونيجيريا. هنا، ينجذب القراصنة بوفرة الموارد الطبيعية في البلدان نفسها أو في المناطق المجاورة. وقد أصبحت الممرات الاستراتيجية لنقل النفط مثل باب المندب، بالقرب من الصومال، أو مضيق ملقا قبالة الساحل الإندونيسي، أهدافًا سيئة السمعة للجريمة البحرية. في عام 2009، شحنت ناقلات النفط 13.6 مليون برميل من النفط يوميًا عبر مضيق ملقا. هذا الرقم يتجاوز الحجم اليومي للنفط المستورد إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله. ومع ارتفاع أسعار النفط حول 70 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2018، يصبح اختطاف ناقلة نفط خام بمثابة صفقة واعدة للقراصنة. وفي عام 2017، دخلت فنزويلا في دائرة الضوء حيث ارتفع عدد الحوادث من خمسة إلى 12 بين عامي 2016 و2017.

وغالبًا ما يكون الطاقم والقراصنة أنفسهم هم الذين يدفعون غاليًا ثمن الجريمة البحرية. ففي المياه الصومالية، احتُجز ما لا يقل عن 149 من أفراد الطاقم كرهائن في عام 2011، وقتل أكثر من 100 من القراصنة معظمهم على أيدي القوات البحرية مثل الحراس المسلحين، الذين يُنظر إليهم بشكل متزايد على أنهم ذوو أهمية مركزية لحماية السفن التجارية.

البحر فضاء جديد للإرهاب

تحدد موسوعة السياسة البحرية العالمية أربعة أشكال مختلفة من الإرهاب البحري، بناءً على معايير استخدام الفضاء البحري واختيار الأهداف، مع فحص تاريخها الحديث والإشارة إلى بعض الحوادث المميزة. يشير النوع الأول إلى استخدام الفضاء البحري كوسيلة يمكن من خلالها شن هجمات إرهابية ضد أهداف برية. ومن الأمثلة على مثل هذا النوع من الهجمات، تفجيرات مومباي التي وقعت في 26 نوفمبر 2008 عندما نزل عشرة إرهابيين في زوارق سريعة قابلة للنفخ في الميناء ونفذوا سلسلة من 12 هجومًا منسقًا.

النوع الثاني يمكن أن يشمل استخدام السفن لدعم بناء قدرات الجماعات الإرهابية. على سبيل المثال، في 3 يناير 2002، اختطفت السفينة «كارين أ» في البحر الأحمر، وكانت تنقل أسلحة لتوجيه ضربات ضد «إسرائيل».

النوع الثالث يشمل اختطاف السفن المبحرة وأخذ ركابها كرهائن من قبل الإرهابيين من أجل التفاوض وتحقيق أهدافهم السياسية.

النوع الرابع وربما الأكثر وضوحاً، ينطوي على هجمات إرهابية ضد أهداف بحرية ذات قيمة عالية، والتي يمكن أن يدل تدميرها على محاولة لتحدي هيمنة القوى العظمى وهيمنتها ومن خلالها التصور الغربي للحياة. وقع الحادثان الأكثر أهمية لهذا النوع من الإرهاب البحري قبالة اليمن في عامي 2000 و2002 على التوالي. بتعبير أدق، في 12 أكتوبر 2000، تعرضت مدمرة الصواريخ الموجهة الأمريكية «كول» لهجوم انتحاري بزورق صغير محمل بالمتفجرات في ميناء عدن. أسفر الهجوم عن 17 قتيلاً و39 جريحًا، لكن إلى جانب العدد الكبير من القتلى، كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رمز للقوة العسكرية الأمريكية لهذه الضربة غير المسبوقة في البحر من قبل مجموعة إرهابية.

وفي 6 أكتوبر 2002، ومرة أخرى قبالة اليمن، تعرضت ناقلة النفط الفرنسية «إم في ليمبيرج» لهجوم يمكن وصفه بأنه هجوم رمزي، على الرغم من مقتل فرد واحد فقط من أفراد الطاقم، فقد حدثت كارثة بيئية هائلة حيث تسرب ما يقرب من 100 ألف طن من النفط الخام إلى خليج عدن. وأعلن تنظيم «القاعدة» مسؤوليته عن الهجومين المذكورين أعلاه.

وقع هجوم إرهابي بحري آخر في خليج مانيلا قبالة جزيرة كوريجيدور في 27 فبراير 2004 وكان مرتكب الجريمة هو مجموعة أبو سياف التي قصفت زورق «سوبر فيري 14» ما أودى بحياة 116 شخصًا، مما يجعله على الأرجح عملاً إرهابيًا بحريًا مع أكبر عدد من الإصابات على الإطلاق.

وفي 27 يوليو 2010، وقع هجوم على ناقلة النفط «إم في ستار» بطريقة مماثلة لهجم «كول» نفذه زورق سريع يقوده مهاجم انتحاري في مضيق هرمز، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم. وقد تبنت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة»، كتائب عبد الله عزام، مسؤولية الحادث.

المجموعات التي لا تزال نشطة وأثبتت اهتمامها وقدراتها في المجال البحري هي مجموعة أبو سياف و«حزب الله» اللبناني و«لشكر الطيبة» والتنظيمات التابعة لتنظيم «القاعدة». تلقت جماعة «حزب الله» اللبنانية تدريبات في العمليات البحرية من الجيش الإيراني وتعتبر فعالة للغاية. ومنظمة أبو سياف تمثل خطراً دائمًا، خصوصًا بعد حادثة «سوبر فيري 14»، لكن القاعدة هي التي ارتكبت معظم الهجمات في السنوات الأخيرة. وهناك مزاعم بأن تنظيم «القاعدة» يمتلك ما بين 15 إلى 20 سفينة، من الممكن استخدامها لشن هجمات، لكن بما أن هذا لم يحدث ما يشكك في صحة المعلومات.

احتمالات وقوع حوادث مستقبلية

مع الأخذ في الاعتبار بناء قدرات تنظيم «داعش»، فإن هذا التنظيم الهجين، يمكن أن يشن هجمات إرهابية بحرية في الشرق الأوسط عموماً وخاصة في البحر الأبيض المتوسط في المستقبل القريب. فلدى المجموعة القدرة على شن هجمات إرهابية بحرية، وهي قوية مالياً بسبب عمليات الابتزاز وتجارة النفط غير القانونية والاتّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولها وجود قوي في السواحل الليبية والبلدان المجاورة. ولا شك أن تحرض العمليات التي تنفذها الدول الأوروبية في ليبيا وشمال إفريقيا، على ردود فعل من المجموعة، على الأرجح في المجال البحري. ولا بد من تسليط الضوء على أن العديد من المواطنين الأوروبيين أصبحوا مقاتلين في سوريا والحروب «المحلية» الأخرى تحت راية «داعش» وقد يلعبون دورًا مهمًا فيما يتعلق بالإرهاب البحري، وخاصة في هذه الأيام التي يخسر فيها «داعش» الأرض ويحتاج إلى هجمات ناجحة حفاظاً على جاذبيته في أوساط مؤيديه. ولا يزال حوالي 60٪ من الجماعات الإرهابية الذين شاركوا في الماضي في الإرهاب البحري نشطين للغاية في بلدان البحر المتوسط.

وأخيراً يجب على العالم أن يسارع لاتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة تهديد الإرهاب البحري. كما يجب أن تكون البداية بتحفيز تبادل المعلومات، وتعزيز مفاهيم «المسؤولية المشتركة». وعلى اللاعبين الرئيسيين في المجال البحري، إذا أرادوا تجنب العواقب الوخيمة، أن يفهموا الحاجة الملحة إلى التعاون عن كثب من أجل تحسين القدرات بدلاً من مجرد تجاهل تهديد خطير. أخيرًا وليس آخرًا، فإن معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة هي دائمًا أفضل الحلول.