جدل التنمية والثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الدكتور محمد حمدان بن جرش

التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة، تستهدف التحسين المستمر لرفاهية المجتمع والأفراد جميعاً على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية، وفي التوزيع العادل للثروات الناجمة عنها، ولا تكتمل هذه التنمية إن لم تستهدف البنى التحتية لتأمين الوسائل والأدوات والعنصر البشري، وإن لم تصدر عن مؤسسات دولية ومحلية.

ولكي تكتمل دائرة التنمية، لا بد من أن تقوم على ثلاثة مكونات أساسية هي اقتصادية واجتماعية وثقافية.

من هنا يمكن أن نرى وجود علاقة وطيدة بين الثقافة والتنمية، وهي علاقة تكاملية جدلية باعتبار أن الثقافة جزء لا يتجزأ من التنمية، بل هي البعد الثالث لها إذا اعتبرنا أن الاقتصادي والاجتماعي هما البعدان الأول والثاني. إن محتوى التنمية يتناسب مع الانفتاح والتطور الذي عرفه مفهوم التنمية منذ أن كثر الحديث عنه بعد الحرب العالمية الثانية. لقد أوضحت الخطة الشاملة للثقافة العربية ضمن مقرراتها، مجموعة من الحاجات والسمات ينبغي أن تتجاوب معها تلك الخطة ومن بينها: (أن تكون مرتبطة بقطاعات الحياة الأخرى، فالعلاقة متبادلة بين الثقافة وتلك القطاعات... والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على التنمية الثقافية كما أن التنمية عامة تنطلق من الثقافة وإليها).

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لقد أدرك العالم المعاصر أهمية دور التنمية الثقافية في بناء الأفراد والمجتمعات التي تكون عنصراً أساسياً لكل مشروع تنموي في حياة الإنسان.

تعد التنمية الثقافية بمفهومها العام، عملية واعية تتوجه نحو صياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه الفرد، والمجتمع هويته، وذاتيته، وإبداعه، لذلك فهي تقوم على مبدأ المشاركة الجماعية الفاعلة، والإيجابية، وتحمل المسؤوليات، والقدرة على التخطيط والإدارة والتنفيذ، وصولاً إلى الانتفاع بمردودات، وثمرات مشاريع التنمية، وبرامجها.

وتعد التنمية الثقافية وسيلة، ومنهجاً يقوم على أسس علمية مدروسة لرفع مستوى حياة الأفراد والمجتمع، وإحداث تغيير في طرق التفكير، والعمل، والمعيشة في المجتمعات الريفية والمدينية على حد سواء، مع الاستفادة من إمكانيات تلك المجتمعات المادية، وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم حاجات المجتمع، وتقاليده، وقيمه الحضارية. ولا تتحقق هذه التنمية إلاّ من خلال التكامل بين الاستثمار في الإنسان، والنهضة العلمية والاقتصادية والثقافية.

ولا يمكن أن يكون هناك مشروع ثقافي من دون تصور أبعاد مشروع تنموي. فالمشروع الثقافي جزء لا يتجزأ من المشروع التنموي. لذا يجب أن تكون التنمية كمشروع، حاضرة في عقل من يخطط للتنمية الثقافية باعتبارها داعماً لهذا المشروع ومكملاً له، بل مؤثرةً ومتأثرةً به.

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