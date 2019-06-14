الاحتلال يقصف غزة وصاروخ فلسطيني على «سديروت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت الطائرات الحربية «الإسرائيلية» موقعاً عسكرياً لحركة «حماس» في قطاع غزة فجر أمس الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو /‏ أيار، بحسب جيش الاحتلال الذي فرض طوقاً بحرياً على القطاع، وأغلق البحر بشكل كامل أمام الصيادين الفلسطينيين حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق بالونات حارقة على مستوطنات محاذية للقطاع، وذلك قبل ان يصيب صاروخ فلسطيني مساء منزلا في مستوطنة سيديروت المحاذية للقطاع، في حين أعلن مكتب رئاسة الحكومة «الاسرائيلية» ان حكومة بنيامين نتنياهو ستجتمع يوم الاحد لمقبل في الجولان المحتل، للتصويت على تسمية مستوطنة باسم الرئيس الامريكي دونالد ترامب. وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان المستوطنة الجديدة ستحمل اسم «مرتفعات ترامب».

وادعى جيش الاحتلال في بيان أن الطيران «الإسرائيلي» استهدف «البنية التحتية تحت الأرض» في الموقع جنوبي قطاع غزة، فيما أكد مصدر أمني فلسطيني أن الطيران «الإسرائيلي» «شن عدة غارات واستهدف أرضاً فارغة شرق حي الزيتون (شرقي مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح، وفي خان يونس (في جنوب القطاع)، ولم نبلغ عن إصابات».

وكانت قوات الاحتلال أعلنت مساء الأربعاء إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بذريعة إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه أهداف «إسرائيلية». وقالت الهيئة «الإسرائيلية» التابعة لوزارة الحرب والمكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان «مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو أهداف «إسرائيلية»، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية مساء الأربعاء في غزة حتى إشعار آخر». وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة الثلاثاء أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلاً بحرياً قبل أسبوع. وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش «أبلغتنا سلطات الاحتلال بشكل رسمي بإغلاق البحر في تمام الخامسة فجر أمس الخميس بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق بالونات من غزة باتجاه مستوطنات الحدود المحاذية لقطاع غزة».

ومن جهته، اعتبر القيادي في حماس باسم نعيم، في بيان أمس، أن «الاحتلال يتحمل تداعيات تملصه والتراجع عن تنفيذ التفاهمات الأخيرة للتهدئة في غزة». وقال: إن ««إسرائيل» تستند إلى حجج واهية مثل وجود حرائق في محيط قطاع غزة، يرجع أغلبها حسب متابعتنا للأجواء الحارة أو حرق بعض المزارعين لمحاصيلهم لأسباب اقتصادية مالية، بادعاء وجود بالونات حارقة». وأضاف «نحن ندرك أن هذا السلوك هو محاولة فاشلة للهروب من الأزمات الداخلية، وفِي مقدمتها الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة، وتصديرها للخارج على حساب شعبنا الفلسطيني وحريته وحياته».

وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال فجر أمس سبعة مواطنين فلسطينيين ونقلتهم إلى مراكز التحقيق.

(وكالات)