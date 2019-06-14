شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وماليزيا: ندعم ترسيخ الاستقرار في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تنميتها، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء الذي جرى أمس في قصر الوطن، بزيارة ملك ماليزيا، والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.

واستعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والسلطان عبدالله شاه، مجالات التعاون وفرصه ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في الجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والدفع بها إلى آفاق أوسع بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الصعد والجوانب، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وقال سموّه: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على توسيع وترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف الدول الصديقة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون والعمل المشترك، للإسهام في تحقيق التنمية والازدهار والسلام المنشود، وتعزيز قيم التعايش والتسامح إقليمياً وعالمياً».

فيما أعرب ملك ماليزيا، عن بالغ سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والعمل مع دولة الإمارات، بما يضمن مصالح البلدين وشعبيهما على مختلف الصعد.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما، حرصهما المشترك على توثيق علاقاتهما والشراكات الثنائية القائمة بين البلدين، التي تدعم التطوير والتنمية وتحقيق الازدهار، ومواصلة التقدم لشعبيهما.

كما شددا على دعم البلدين كل الجهود الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم.

وسجل ملك ماليزيا كلمة في سجل كبار الزوار، قال فيها: «أسأل الله العلي القدير أن يبارك في أخي العزيز صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسرته، وينعم عليهم بموفور الصحة والازدهار».

وأقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة غداء تكريماً لملك ماليزيا والوفد المرافق.

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل، أمس، في قصر الوطن، السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه.

وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلام الوطني لماليزيا، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للسلطان. بعدها صافح مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبار المسؤولين المرافقين لملك ماليزيا.

وكان في الاستقبال، وحضور اللقاء والمأدبة، الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة طيران الرئاسة، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء، في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.

كما كان في الاستقبال أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، في وزارة شؤون الرئاسة، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسلطان البادي الظاهري، وزير العدل، رئيس بعثة الشرف، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وشما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، عضو المجلس التنفيذي، واللواء فارس المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، وفلاح الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وخالد الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، وعدد من ممثلي مجالس الشباب في الدولة.

(وام)