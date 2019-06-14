السعودية: سنواجه الحوثي بحزم ونحذر إيران من «عواقب وخيمة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت السعودية، أمس الخميس، إيران بأنها أمرت المتمردين اليمنيين بشن هجوم أدى إلى إصابة 26 شخصاً في مطار أبها السعودي، وحذرت من «عواقب وخيمة». وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر» أن استهداف المطار «تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها». وأكد الأمير خالد، وهو نجل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن «وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه الميليشيات الإرهابية».

وبحسب الأمير، فإنه «منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيات الحوثي»، وأضاف في تغريدة أخرى باللغة الإنكليزية أن «استمرار عدوان النظام الإيراني والتصعيد المتهور، سواء بشكل مباشر أو من خلال ميليشياته سيؤدي إلى عواقب وخيمة».

إلى ذلك، نددت دول ومنظمات دولية، بالهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها جنوبي السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

فقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي على مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معادٍ، وحثت جميع الأطراف على منع وقوع مثل هذه الحوادث التي تصعّد الوضع الحالي وتشكل تهديداً خطيراً على الأمن الوطني والإقليمي وتقوض العملية السياسية اليمنية بقيادة الأمم المتحدة.

وفي بروكسل وصف الاتحاد الأوربي في بيان، هذه الهجمات بالاستفزازية التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

ودانت كل من فرنسا وسويسرا الهجوم الإرهابي، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ، عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يمس أمن أراضيها وشعبها، مطالبةً بوقف هذه الهجمات.

وقالت سفارة سويسرا لدى المملكة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، إن سويسرا تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية، ومن ضمنها استهداف مطار أبها الدولي وما نتج عنه من إصابات لمواطنين ومقيمين. وأوضحت أن سويسرا تدين هذه الهجمات وتحث على وقفها فوراً.

ودانت بريطانيا إطلاق جماعة الحوثي صاروخاً على مطار أبها، وشدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آندرو موريسون، على أن هذه الاعتداءات «غير مقبولة نهائياً» داعياً إلى جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، بأقوى العبارات استهداف ميليشيات الحوثي لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال. (وكالات)