الإرهاب على «الناقلتين» يقفز بالنفط 3 في المئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار النفط، أمس؛ بعد تعرض ناقلتي نفط لهجمات في خليج عمان ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 3.3% بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 % إلى 52.55 دولار للبرميل.

من جهتها، خفضت «أوبك»، أمس، توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية، وأشارت إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض، ما قد يبرر تمديد القيود المفروضة على الإمدادات لنهاية 2019.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يومياً في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق.

وقالت «أوبك» في التقرير «على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية.. ما زالت هناك مخاطر تراجع واضحة من تسرب أثر النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي».

وتطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً منذ الأول من يناير/‏‏‏‏ كانون الثاني لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن يجتمعوا يومي 25 و26 يونيو/‏‏‏‏ حزيران أو في مطلع يوليو/‏‏‏‏ تموز لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق.

وقالت «أوبك»، التي تتخذ من فيينا مقراً، أيضاً إن إنتاجها تراجع في مايو حيث عززت العقوبات الأمريكية على إيران تأثير اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وذكرت أن إنتاج جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 دولة انخفض بمقدار 236 ألف برميل يومياً إلى 29.88 مليون برميل يومياً.

وفي سياق متصل، قالت مصادر بمنظمة «أوبك»، إن الجزائر طرحت فكرة لزيادة الخفض في إمدادات النفط من المنظمة وحلفائها في النصف الثاني من 2019 مع تعثر الطلب، رغم أن تمديد التخفيضات الإنتاجية الحالية ما زال الاحتمال الأكثر ترجيحاً.

وهبط النفط من ذروته في 2019 فوق 75 دولاراً للبرميل في إبريل/‏‏‏‏ نيسان، إلى 60 دولاراً الآن بفعل مخاوف من ضعف الطلب بسبب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ اقتصادي، وهو ما أزعج بعض مصدري النفط.

ونفذ أعضاء منظمة أوبك إضافة إلى روسيا ومنتجين آخرين، وهو تحالف يُعرف باسم أوبك بلس، اتفاقية منذ الأول من يناير/‏‏‏‏ كانون الثاني، لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وتنتهي الاتفاقية هذا الشهر، وتجتمع أوبك وحلفاؤها في الأسابيع القادمة، لتحديد خطوتهم التالية، التي تقول مصادر إنها تتضمن في أغلب الترجيحات تمديد التخفيضات الحالية.

لكن أربعة مصادر مطّلعة في أوبك، قالت إن الجزائر طرحت فكرة زيادة التخفيضات إلى 1.8 مليون برميل يومياً. وقال اثنان من المصادر، وهما من المندوبين في المنظمة، إن الفكرة ليست مقترحاً محدداً ولم تُناقش بشكل رسمي.

وقال أحد المصادر «إنها مجرد تفكير بصوت عالٍ بشأن ما يمكن فعله في حال تفاقمت التوترات التجارية وما قد ينجم عنها من تأثيرات سلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الطلب على النفط».

وأضاف المصدر أن نتيجة قمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي والصيني أثناء اجتماع مجموعة العشرين المرتقب في اليابان في 28 يونيو/‏‏‏‏ حزيران، ستكون حيوية لتحديد مصير الفكرة الجزائرية.

وتابع، أن الاجتماع بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم ستعطي أوبك فكرة عن أي «تخفيف في النبرة أو تصعيد في التوترات التجارية». وقال المصدر إن أعضاء أوبك «يستمعون باهتمام» حينما يُسألون عما إذا كانت فكرة خفض أكبر تستجمع تأييداً.

وقبل أحدث هبوط في الأسعار الذي تفاقم في أواخر مايو/‏‏‏‏ أيار، ناقشت السعودية وروسيا احتمالين رئيسيين لزيادة الإنتاج من النصف الثاني من 2019، حسبما أبلغت مصادر رويترز الشهر الماضي.

لكن عدة مصادر قالت إن الاحتمال الأكثر ترجيحاً الآن يتمثل في الإبقاء على الخفض الحالي للإنتاج في النصف الثاني من العام.

وقال مصدر ثانٍ «الحديث الآن داخل أوبك هو التمديد» وإنه «لا يوجد مقترح رسمي، بل مجرد مناقشات» لفكرة خفض أكبر.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة، إن أوبك اقتربت من الاتفاق على تمديد اتفاقية خفض إمدادات النفط لما بعد يونيو/‏‏‏‏ حزيران، رغم أن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين من خارج المنظمة لأنهم أيضاً جزء من الاتفاقية.

وتواجه روسيا ضغوطاً من شركاتها النفطية التي تريد ضخ المزيد من الخام.

ولم تقرر أوبك وحلفاؤها حتى الآن موعداً لاجتماعهم القادم، الذي كان من المقرر أن يعقد في 25-26 يونيو/‏‏‏‏ حزيران، لكن روسيا اقترحت تأجيله إلى أوائل يوليو/‏‏‏‏ تموز، وهو ما تعارضه إيران وآخرون. وقالت مصادر في أوبك إن الافتقار إلى قرار يسبب صداعاً للمسؤولين في المنظمة، التي مقرها فيينا، المنوط بهم ترتيب الأمن وترتيبات أخرى.(رويترز)