رفض عربي ودولي لاستهداف الناقلتين ودعوات إلى ضبط النفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات

سارعت مجموعة من دول العالم إلى التعبير عن رفضها للهجوم، الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس الخميس. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس: إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان تصعيد كبير، وإن بوسعه ربط حادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان بهجوم آخر نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية العام الماضي.

ودانت مصر أي أعمال تهدد سلامة الملاحة البحرية في منطقة الخليج، مؤكدة أنها تتابع، بقلق، الحادث الذي وقع لناقلتين في خليج عمان. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس: إن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح أمس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

أكد متحدث وزارة الخارجية أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسؤولية عن الحادث. وشدّد المتحدث على إدانة مصر لأي أعمال تهدد حرية الملاحة، وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج، فيما دانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان والهجوم الذي استهدف مطار أبها السعودي.

وفي بريطانيا، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: إن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات «مريبة» في خليج عمان، مضيفاً أنها تسعى للوقوف على حقيقة ما حدث على وجه السرعة. من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إلى تفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد الحادث، الذي لم تتضح ظروفه بعد. وقالت المتحدثة باسمها «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار ومسببة للتوتر، ولذا تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها لأقصى درجات ضبط النفس وتفادي أي استفزاز».

وفي فرنسا دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر، وطالبت باحترام حرية الملاحة في مياه الخليج، بحسب وكالة رويترز. وقالت المتحدثة باسم الوزارة أنييس فون دير مول للصحفيين: «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، لضبط النفس ونزع فتيل التوتر»، مضيفة «نكرر أيضاً تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتماً الحفاظ عليها».

وأعربت ألمانيا عن قلقها جراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، وأدى إلى إصابات بالغة فيهما. وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن التقارير عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان مقلقة للغاية، وبحاجة إلى تحقيق.

أما رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو»، فأكدت «تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز بعد تعرض ناقلتين إلى هجمات». وقال رئيس مجلس إدارة «إنترتانكو» باولو داميكو في بيان «عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز»، موضحاً أن نحو 30 في المئة من النفط الخام في العالم يمر عبر المضائق. وأضاف «إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد»، بحسب رويترز. من جهتهم، قال وسطاء شحن: إن شركتي دي إتش تي هولدنغز وهيدمار، المالكتان لناقلات نفط، تعلقان الحجوزات الجديدة إلى الخليج بعد هجمات استهدفت ناقلتين.