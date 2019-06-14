قرقاش: الاعتداء على الناقلتين ومطار أبها تصعيد خطير

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن هذه التطورات تستدعي "تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي".

وتابع: "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

كانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق أمس الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

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وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.