غارة إسرائيلية جديدة على شرق مدينة غزة

القدس — سبوتنيك. وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "جيش الاحتلال شن غارة مستهدفا موقع تونس التابع لحركة حماس شرق غزة".

وتعرض مساء يوم أمس الخميس مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية شمال شرق قطاع غزة لإصابة مباشرة من قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدينة مما أوقع أضرارا مادية.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وغلاف غزة فالحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الاراضي الاسرائيلية".

وكانت صفارات الإنذار قد دوت قبل ذلك في أرجاء المدينة، وهذه هي القذيفة الثانية التي تطلق باتجاه بلدات غلاف غزة في أقل من أربع وعشرين ساعة، بعد شهر ساد الهدوء المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات تحمل مواد مشتعلة ومتفجرة باتجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، أدت إلى اندلاع عشرات الحرائق في الأيام الاخيرة.