واشنطن ترسل المدمرة "يو إس إس ميسون" إلى خليج عُمان

موسكو — سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية في بيان: "المدمرة يو إس إس ميسون في طريقها إلى موقع الهجوم في خليج عمان".

© AP Photo / Evan Vucci

وأشار البيان إلى أن الحرب مع إيران ليست في مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الاستراتيجية.

كانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

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وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.