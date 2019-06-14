بعثة إيران في الأمم المتحدة ترفض زعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان

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وقالت البعثة إن إيران ترفض بشكل قاطع "زعم أمريكا بلا أساس" فيما يتعلق بهجمات خليج عمان، بحسب رويترز.
© AP Photo / Kamran Jebreili
وقال بومبيو، للصحفيين، متحدثا في البيت الأبيض: "هذا رأي الحكومة الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".
وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.
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