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بعثة إيران في الأمم المتحدة ترفض زعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان

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وقالت البعثة إن إيران ترفض بشكل قاطع "زعم أمريكا بلا أساس" فيما يتعلق بهجمات خليج عمان، بحسب رويترز.

© AP Photo / Kamran Jebreili

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.

وقال بومبيو، للصحفيين، متحدثا في البيت الأبيض: "هذا رأي الحكومة الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".

وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.

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