الجبير: السعودية توافق أمريكا في أن إيران وراء هجمات ناقلتي النفط

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وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران كانت وراء الهجمات المشتبه بها على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان.

وقال جبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "ليس لدينا سبب للخلاف مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. نحن نتفق معه".

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.

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وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.

وتلك الهجمات هي الثانية من نوعها قرب مضيق هرمز خلال شهر. وهو مضيق استراتيجي بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

ولم توجه أي جهة بعد عن أي اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن هجمات اليوم الخميس.