دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت خدمة سبوتيفي “Spotify” عن إعادة تصميم قسم “مكتبتك” للمستخدمين أصحاب الاشتراكات، مما يمنح كلٍ من المسارات الموسيقية والبودكاست أقسامهم الخاصة، بحيث الآن يحتوي كلٍ منها على ثلاث علامات تبويب رئيسية، بحيث يمكن النقر عليها أو ببساطة التمرير بينها، وفي واجهة البودكاست سيكون لدى المستخدم الآن خيار لعرض الحلقات الجديدة للعروض التي يتابعها وتلك التي لم يستمع إليها بالإضافة إلى خيار نظرة عامة لجميع العروض المُشتَرك فيها.

وفي قسم الموسيقى، ستجد علامات تبويب لقوائم التشغيل والفنانين والألبومات، على أن يتضمن الأخيران جميع الفنانين والألبومات التي المفضّلين، والآخر يتضمن قوائم التشغيل التي أُعجب فيها وتم إنشائها، كما وهناك قائمة تشغيل جديدة تسمى “الأغاني التي أعجبتني” والتي تضم جميع الألحان التي قمت بالنقر فوقها بزر القلب.

وفي حالة عدم وجود اتصال بالبيانات وكذلك اتصال بشبكة واي فاي، سيقوم التطبيق الآن بإعادة ترتيب قوائم التشغيل لتسليط الضوء على تلك التي قمت بتنزيلها للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

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أخيرًا، يأتي هذا التحديث لمنح البودكاست مكانًا بارزًا ومنفصلًا داخل مكتبتك في الخدمة، ولا يخفى على أحد أن الشركة تُجري كل شيء على البودكاست، حيث في الأشهر الأخيرة، اشترت استوديو Gimlet Media المشهور وتطبيق إنشاء البودكاست Anchor، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت عن صفقة مع باراك وميشيل أوباما من أجل إنشاء مقاطع صوتية حصرية، بينما قامت بالأمس بطرح قائمة تشغيل جديدة تسمى Your Daily Drive، التي تمزج الموسيقى مع الإذاعة الصوتية.

التدوينة سبوتيفي تُعيد تصميم قسم “مكتبتك” مُركّزة فيه على البودكاست ظهرت أولاً على عالم التقنية.