دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة مستندات قوقل تدعم الآن إظهار الاختلافات بين وثيقتين

جعلت خدمة مستندات قوقل من أمر التعاون في الملفات أسهل بكثير، على سبيل المثال، هناك الدعم لتحرير المستند نفسه من قبل العديد من الأشخاص، مع مزامنة التغيّرات، ودون القلق بشأن دمجها، ومع ذلك، هناك أوقات لا يمكن فيها استخدام الخدمة بحيث يتعين عليك الاعتماد على الملفات المحفوظة محليًا، ويحدث هذا غالبًا عند التفاعل مع العملاء أو الأشخاص غير المألوفين مع البرامج التعاونية، والذين يرسلون تعديلاتهم دون تنشيط وضع المراجعة.

بالنسبة لهذه الحالات، عادةً يتم الانتقال الى جهاز الحاسوب من أجل مقارنة الإصدارات وتسليط الضوء على التغيّرات، وكان مايكروسوفت وورد قادرًا على ذلك منذ نشأته الأولى، والآن قدّمت قوقل هذا الدعم لخدمتها المستندات من على الويب.

ومع هذه الإضافة، سيُتاح لك مقارنة وثيقتين مباشرةً، وللقيام بذلك، تحتاج إلى فتح المستند الأول، ثم انقر فوق أدوات وصولًا إلى الخيار الجديد “مقارنة المستندات” ومن ثم جلب الإصدار بهدف المقارنة، بدوره سيؤدي ذلك إلى إنشاء ملف جديد يبرز التغييرات كتعديلات مقترحة، ولتسهيل التعرف سيتم سؤالك عن الجهة التي يجب أن تنسب إليها الاختلافات، والتي ستجعل التغييرات تظهر كما لو كانت قد تم إجراؤها بواسطة محرّر المستندات.

أخيرًا، أشارت قوقل بأن الميزة ستبدأ بالظهور بدءًا من اليوم، على أن تصل لجميع المستخدمين في أوائل يوليو القادم، ولم تتطرق الشركة حول دعم هذه الميزة من على تطبيقاتها في الهواتف المحمولة، ولكن بدون أدنى شك سنراها عاجلًا أم آجلًا.

التدوينة خدمة مستندات قوقل تدعم الآن إظهار الاختلافات بين وثيقتين ظهرت أولاً على عالم التقنية.