المندوب الكويتي: كل أعضاء مجلس الأمن أدانوا الهجوم على ناقلتي النفط

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العيتبي، الخميس، إن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، أدانوا الهجوم على ناقلتي النفط بالقرب من مضيق هرمز، واعتبروه "عملا إجراميا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الكويتي عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، دعت إليها واشنطن، لمناقشة التطورات الأخيرة في خليج عمان.

لكن السفير الكويتي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، أكد للصحفيين أنه يتحدث بصفته الوطنية كمندوب للكويت لدى الأمم المتحدة، وليس كرئيس لمجلس الأمن.

وأردف قائلا: "المجلس لم يناقش في جلسته المغلقة أيا من الأدلة التي تحدث عنها الوفد الأمريكي خلال الجلسة، كما لم يتم طرح أي مقترحات أو طلبات من قبل أي دولة بضرورة إجراء تحقيقات في الهجوم على ناقلتي النفط".

من جانبه، رفض نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير "جوناثان كوهين" الرد على أسئلة الصحفيين بشأن طبيعة ما دار في جلسة المشاورات المغلقة، واكتفى بسرد تصريحات سابقة أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حمّل فيها إيران مسؤولية الهجوم على ناقلتي النفط.

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وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي مقتضب، من مقر وزارة الخارجية: "تقييم الحكومة الأمريكية لحادث خليج عمان هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلتي النفط".

وحول الخطوة التالية التي سيتخذها مجلس الأمن، قال السفير الأمريكي للصحفيين في نيويورك، "اتفق أعضاء المجلس على أن تبقى المسألة قيد نظرهم".

وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان.

وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة إلى خام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 ت.غ).

ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.