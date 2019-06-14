"العسكري" بالسودان: أحبطنا محاولات انقلاب وننتظر رد الوسيط حول المفاوضات

الخرطوم / الخليج 365

الناطق باسم المجلس قال في مؤتمر صحفي بالخرطوم:

- سنعلن السبت نتائج التحقيق بشأن حادثة فض الاعتصام.

- لن نسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقرات القوات المسلحة.

- بعض الأحزاب في قوى الحرية والتغيير "تفاوضنا داخل القاعات وتخطط لانقلاب عسكري".

قال المجلس العسكري في السودان، الخميس، إنه أحبط "أكثر من انقلاب عسكري تم التخطيط له"، مشيرا أنه ينتظر الجمعة رد الوسيط الإثيوبي حول استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير.

واتهم المجلس بعض الأحزاب في "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارض، بأنها "تفاوضنا داخل القاعات وتخطط لانقلاب عسكري"، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قوى التغيير حول الاتهامات.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المجلس رئيس لجنته السياسية، الفريق شمس الدينكباشي إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم.

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وأشار إبراهيم، إلى أن "المبعوث الإثيوبي أبلغنا برغبة قوى التغيير بالتفاوض في أديس أبابا"، مشددًا أن المجلس رفض نقل المفاوضات إلى خارج السودان.

وذكر في هذا الصدد، أن "نقطة الاختلاف مع قوى الحرية والتغيير، (تتمثل) حول نسب تشكيل مجلس السيادة بعد الاتفاق معهم على صلاحياته".

وتابع: "أبلغنا الوسيط الإثيوبي بتوفر حد أدنى للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وطلبنا منه أن يدعو للتفاوض خلال 24 ساعة (..) وننتظر رده الجمعة حول استئناف المفاوضات".

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم المجلس العسكري: "سنعلن السبت نتائج التحقيق بشأن حادثة فض الاعتصام".

وشدد في الوقت ذاته على أن المجلس "لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام مقرات القوات المسلحة".

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