الحكومة المغربية تتعهد بتنفيذ توصيات تخص شكاوى مواطنين

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

تعهدت الحكومة المغربية، بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها مؤسسة "وسيط المملكة" المعنية بالدفاع عن تظلمات المواطنين، في حق الإدارات الحكومية في المملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع المجلس الحكومي.

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وكانت مؤسسة "وسيط المملكة"، وهي هيئة حكومية تستقبل شكاوى المواطنين ضد الإدارات والمؤسسات الحكومية، كشفت الأربعاء، أن الإدارات الحكومية في المملكة لم تنفذ 586 توصية أصدرتها المؤسسة.

وقال الخلفي، إن رئيس الحكومة "سيعمل على تسريع التفاعل الإيجابي مع هذه الإشكالية، وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها مؤسسة وسيط المملكة في حق الإدارات العمومية".

ومهمة مؤسسة "وسيط المملكة"، حسب الفصل 162 من الدستور، "الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة (الحكومية) والمرتفقين (المواطنين)، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.