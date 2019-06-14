غداة هجوم مطار "أبها".. التحالف يعلن استهداف مخازن صواريخ للحوثيين

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، استهداف مخازن للصواريخ والأسلحة وأهداف عسكرية أخرى تتبع الحوثيين و"تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

جاء ذلك في بيان للتحالف، نقلته فضائية العربية السعودية، غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها بصاروخ "كروز"، وتوعد التحالف بالرد.

وأوضح البيان أن قوات التحالف "دمرت أهدافًا عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وشملت الأهداف، وفق البيان "أماكن لتخزين الصواريخ، ومعامل تصنيعها، ومخازن أسلحة وخبراء أجانب من تنظيمات إرهابية".

ولم يوضح البيان مواقع الاستهداف، غير أن "العربية" أشارت إلى أن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات، صباح الخميس، على مواقع حوثية في محيط العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار جنوب العاصمة.

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وحتى الساعة 16.30 تغ، لم تعقب جماعة الحوثي على ما أعلنه التحالف.

وكانت قوات التحالف، توعدت باتخاذ إجراء عاجلة للرد على استهداف الحوثيين الأربعاء، مطار "أبها" الدولي في السعودية.

وأقرت جماعة الحوثي بمسؤوليتها عن استهداف مطار "أبها"، وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب دعت المملكة لأجلها إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.