التحالف العربي: حادث خليج عُمان "تصعيد خطير"

الرياض / الخليج 365
قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية، الخميس، إن حادث استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان "تصعيد خطير".
وأدان التحالف في بيان نقله إعلام سعودي، الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان.
ولم يتهم التحالف طرفًا بالوقوف وراء الحادث، لكنه توعد جماعة الحوثي باليمن التي يقول إنها مدعومة من إيران، بالمحاسبة.
وصباح الخميس، تحدثت وسائل إعلام إيرانية وعُمانية، عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان.
وأعلنت وزارة التجارة اليابانية، أن ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بالقرب من مضيق هرمز، "كانتا تحملان شحنات تتعلق باليابان".
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 18.20 ت.غ، رجّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريح لإعلام محلي، أن تكون إيران وراء الهجوم، لكن وزير خارجية إيران، جواد ظريف، وصف الحادث بأنه أكثر من "مريب"، داعيًا لحوار إقليمي لنزع فتيل التوتر بالمنطقة.
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان أبو ظبي تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/ أيار الماضي، إيران المسؤولية عن تلك الهجمات.
كما أفضى تحقيق مشترك للسعودية والإمارات والنرويج، إلى أن "دولة تقف وراء التخريب"، دون ذكر اسمها.
من جهتها، وصفت إيران اتهامها باستهداف السفن بأنه "أخبار كاذبة"، نافية أي علاقة لها بتلك العملية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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