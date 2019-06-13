السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

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القاهرة، سبوتنيك. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا.
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.
كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس المصري دعم بلاده لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق، في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، مع ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان على الخروج من أزمته، والحفاظ على استقراره وأمنه لما فيه صالح الشعب السوداني.
وبحث الاتصال عدد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، وقد أعرب ماكرون عن تطلعه للقاء السيسي على هامش القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا العام الحالي 2019.
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