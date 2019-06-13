قطر تطالب بتحقيق دولي عاجل في الهجمات على ناقلتي النفط

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© REUTERS / POOL
وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" حذرت دولة قطر من العبث بأمن منطقة الخليج والمنطقة ككلّ، كما طالبت بتحقيق دولي عاجل يكشف الحقائق ويضع جميع الأطراف الضالعة أمام مسؤولياتها القانونية.
وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.
وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.
وتلك الهجمات هي الثانية من نوعها قرب مضيق هرمز خلال شهر. وهو مضيق استراتيجي بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.
ولم توجه أي جهة بعد عن أي اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن هجمات اليوم الخميس.
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