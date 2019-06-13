العراق .. القبض على منفذي تفجيرات أدت إلى مقتل وإصابة 19 شخصا

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: " بناء على معلومات استخبارية، وبتاريخ الثالث من حزيران 2019، القت قواتنا الأمنية القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 أيار/مايو 2019".

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وأضافت أن: "المتهم الأول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض في قرية القهارة، واعترف أمام قاضي التحقيق بزرع العبوات الناسفة في شارع القدس وطريق بغداد بالعجلة التويوتا (اللاندكروز) ومعه المتهم (ي. ك) الذي تم إلقاء القبض عليه بدلالة المتهم الأول، واعترفوا انهم ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية وعملوا معها بعد عام 2014".

هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في انفجار 6 عبوات ناسفة بمحافظة كركوك ، في 30 أيار/مايو الماضي، وفقا لخلية الإعلام الأمني في العراق.