العراق .. القبض على منفذي تفجيرات أدت إلى مقتل وإصابة 19 شخصا

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بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية في بيان: " بناء على معلومات استخبارية، وبتاريخ الثالث من حزيران 2019، القت قواتنا الأمنية القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 أيار/مايو 2019".
© Sputnik . Nazek Mohamed
هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في انفجار 6 عبوات ناسفة بمحافظة كركوك ، في 30 أيار/مايو الماضي، وفقا لخلية الإعلام الأمني في العراق.
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