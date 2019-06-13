رسالة سعودية لمجلس الأمن: إيران متورطة في قصف مطار أبها... وسنحاسب الجناة

وجاء في الرسالة التي نشرت "العربية نت" أجزاء من تفاصيلها، أن إيران متورطة في قصف مطار أبها، وبأن المملكة ستضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة بأي وسيلة.

وأوضحت الرسالة أن المملكة أبلغت مجلس الأمن بأنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، وبأن التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وتابعت رسالة السعودية لمجلس الأمن:

الحوثيون اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، والنظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود.

وجاء في الرسالة، ما قوله:

إن دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية، والمملكة والتحالف سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية.

وبثت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الخميس، مقطع فيديو للحظة تعرض مطار أبها الدولي جنوب السعودية، لهجوم صاروخي من قبل جماعة أنصار الله، فجر أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن الفيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمطار.

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وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.