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© REUTERS / POOL
وقال المسؤولان لمجموعة صغيرة من الصحفيين بشرط عدم نشر اسميهما إن الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من عدم تعطيل حركة التجارة الدولية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.
وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.
وحسب "رويترز" لم يقدم بومبيو دليلا ماديا يدعم التقييم.
وقال للصحفيين "حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عمان اليوم".
وأضاف "هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".
وتعرضت ناقلتا نفط للهجوم اليوم الخميس في خليج عمان. وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط وأجج المخاوف من مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أُطلع على ما حدث.
واتهمت واشنطن طهران بأنها المسؤولة عن هجوم مماثل وقع في 12 مايو أيار واستهدف أربع ناقلات نفط في المنطقة ذاتها وهي ممر شحن حيوي يمر عبره نسبة كبيرة من النفط العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كبير بإدارة ترامب: أمريكا تبحث مع حلفائها كيفية حماية الملاحة في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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