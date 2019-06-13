مباحثات إماراتية يمنية

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ابوظبي: استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي وزير شؤون الرئاسة بقصر الرئاسة في أبوظبي الخميس معين عبدالملك رئيس الوزراء اليمني، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية. وجرى خلال اللقاء بحث "العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين"، وفقا للبيان. كما تم "استعراض البرامج والمشاريع التنموية والاقتصادية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في جمهورية اليمن". والامارات شريك رئيسي في التحالف العسكري في اليمن الداعم لقوات الحكومة المعترف بها دوليا والذي يقاتل المتمردين الحوثيين.



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