شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على متهمين ينتميان لداعش زرعوا عبوات ناسفة فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على متهمين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابى وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة فى كركوك يوم 30 مايو الماضى. وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن عملية القبض على الإرهابيين جاءت بناءً على معلومات استخبارية، موضحة أن المتهم الأول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض فى قرية القهارة، واعترف أمام قاضى التحقيق بزرع العبوات الناسفة فى شارع القدس وطريق بغداد ومعه المتهم ( ي. ك ) الذى تم القاء القبض عليه بدلالة المتهم الأول، واعترفوا أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى وعملوا معه بعد عام 2014.

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