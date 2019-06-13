شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: أسلحة متطورة تصل للحوثيين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن التحالف يعمل على تحييد القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، لافتا إلى أن الحوثيين يحصلون على أسلحة متطورة من الخارج، وذلك بعد الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن.

وأكد المالكي - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الخميس - بعد الاستهداف الـممنهج لإيقاع ضحايا مدنيين في أبها من قبل ميليشيات الحوثي، لدينا الحق بحماية المدنيين، نملك المبادرة والقيام بعملية عسكرية لضرب الأهداف الحوثية، لغرض تحييد القدرات الحوثية.

Advertisements

وأشار إلى أن الأدلة تثبت حصول ميليشيات الحوثي على أسلحة متطورة وقدرات نوعية من الخارج، وأن التحقيقات جارية لمعرفة السلاح الذي استخدم في الهجمات الإرهابية على مطار أبها.

وأكد المالكي، أن عمليات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما شدد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على استراتيجية التحالف الثابتة باليمن، والتي تدعم الجيش الوطني اليمني، وتقوم بردع الميليشيات الحوثية الإرهابية.