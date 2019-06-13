تمرين مشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي في بيروت

بيروت / وسيم سيف الدين / الاناضول
أعلن الجيش اللبناني، الخميس، وصول حاملة الطوافات الفرنسية "ديكسمود" والفرقاطة "جيبرات" إلى مرفأ بيروت؛ لتنفيذ تمرين مشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي.
وقال بيان للجيش اللبناني، إنه سيتم تنفيذ تمرين مشترك بين الجيشين اللبناني والفرنسي، تحت اسم "الأرزة الزرقاء".
ويأتي هذا التمرين في إطار تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
وقدمت فرنسا مساهمة إجمالية قدرها 45 مليون يورو على شكل تبرعات عامي 2017 و2018 لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ، و34 كلبا للكشف عن المتفجرات، وبرامج تدريبية عالية المستوى.
ويبلغ إجمالي المساهمة الفرنسية لأمن لبنان، نصف مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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