إصابة مبنى في مستوطنة سديروت بصاروخ أطلق من غزة

القدس / أسامة الغساني / الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة، مساء الخميس، أصاب مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية شمال شرق القطاع، دون وقوع إصابات.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي، إنه رصد عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وسبق ذلك بيان آخر على حساب الجيش، على تويتر، قال فيه إن صفارات الإنذار انطلقت في سديروت وفي "المجلس الإقليمي شاعر هنيجف"، وإنه يجري فحص أسباب ذلك.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، انطلقت صفارات الإنذار قبل سقوط الصاروخ الذي أصاب مبنى يبدو أنه يستخدم لأغراض عامة، ولم يكن به أحد عند أصابته.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية أو الجيش إن كانت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ أطلق صواريخها لاعتراضه.

وفي هذا السياق، دعا قادة سياسيون إسرائيليون بعد سقوط الصاروخ في سديروت، إلى اغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والرد بعنف في قطاع غزة.

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق-أبيض"، قوله إنه يجب أن يتم الرد بشدة واستهداف قادة حماس.

وأضاف غانتس، أنه عندما تفشل السياسة الحالية في حل الأزمة، فيجب توجيه ضربة غير مسبوقة لقطاع غزة.

من ناحيته، دعا وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إلى "دفن اتفاقات التسوية (مع حماس) واستعادة قدرات الردع (الإسرائيلية في مواجهة المقاومة في غزة)"، كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية أيضا.

ودعا رئيس بلدية مستوطنة سديروت، ألون دافيدي، إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال دافيدي، إن "على الحكومة الإسرائيل شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة".

وكان صاروخ آخر أطلق فجر الخميس من قطاع غزة بعد قرار إسرائيل إغلاق سواحل القطاع بشكل تام أمام صيادي غزة الفلسطينيين، ردا على ما قالت إنه استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه المستوطنات، ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق أتت على مئات الدونمات (الدونم= ألف متر مربع) من أراضي المستوطنات الزراعية الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.