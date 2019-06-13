توقعات #الطقس غدا.. رياح نشطة وسحب ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الافقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر خاصةً الجزء الاوسط والجنوبي منه.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الرؤية الأفقية تتأثر بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق «نجران، الرياض، الشرقية».

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة».

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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وصباح اليوم الخميس، نبَّهت هيئة الأرصاد، إلى نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة، يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، يستمر حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني في نجران، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، وخاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

يأتي هذا فيما نبَّهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والقرى وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.