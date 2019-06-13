مصدر: الهجمات على ناقلتي النفط قرب الساحل الإيراني لم تنفذ باستخدام طوربيدات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ناقلة نفط تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس

قال مصدر مطلع يوم الخميس إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان قبالة الساحل الإيراني لم تنفذ باستخدام طوربيدات.

وتعرضت الناقلتان لهجمات أسفرت عن تضررهما وإجلاء أفراد طاقميهما مما أثار مخاوف من مواجهة محتملة بين إيران والولايات المتحدة التي وصفت الهجوم بأنه غير مقبول.