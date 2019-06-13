ضربات جوية من التحالف بقيادة السعودية على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظر للمدينة القديمة في صنعاء يوم 6 أغسطس آب 2018

ذكر سكان وتلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن طائرات للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية قصفت مناطق في محيط العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية والمدعوم من الغرب إنه دمر منشآت عسكرية تابعة للحوثيين بعد يوم من تعهد التحالف بالرد بقوة على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار مدني في جنوب السعودية يوم الأربعاء مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وأضاف بيان التحالف أن العملية استهدفت ”خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين“ دون أن تحدد جنسياتهم أو تفصح إن كان الهجوم قد أودى بحياة أحد.

ونقلت قناة العربية المملوكة لسعوديين عن البيان قوله ”الأهداف شملت صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع“.

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وقال تلفزيون المسيرة إن غارات استهدفت ثلاثة مواقع، تتضمن أهدافا عسكرية لقوات الحوثيين، على مشارف صنعاء.

وقال سكان لرويترز إن الضربات استهدفت معسكرات إلى الغرب والشمال من المدينة.

ويحارب التحالف السني المدعوم من الغرب حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن منذ عام 2015 عندما تدخل في محاولة لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة بعدما أطاح بها الحوثيون من العاصمة في أواخر عام 2014.