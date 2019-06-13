وكالة الفضاء الهندية تستعد لإطلاق مهمة ثانية للقمر الشهر المقبل

أعلنت الهند عن إطلاق مهمة قمرية ثانية الشهر المقبل تهدف إلى وضع مركبة فضائية في القطب الجنوبي من القمر، وهو الجزء الذى لم يتم استكشافه حتى الآن.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ك.سيفان، إنه من المتوقع أن تتم مهمة "هبوط القمر" في 6 أو 7 سبتمبر، على أن يتم إطلاق المركبة الفضائية يوم 15 يوليو من منشأة الإطلاق في سريهاريكوتا، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند.

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وكانت أول مهمة قمرية للهند، هي تشاندرايان -1، للدوران حول القمر في عام 2008، لكنها لم تهبط هناك، وعملت لمدة 312 يومًا، وحتى الآن هبطت الولايات المتحدة وروسيا والصين بنجاح على سطح القمر، فيما تخطط الهند لأول رحلة فضاء بشرية بحلول عام 2022.